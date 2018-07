Tutkinnanjohtaja Alma Median syrjintäepäilystä: "Kuulustelussa tuli ilmi seikkoja, joiden perusteella tässä vaiheessa on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen"

Poliisi alkoi tutkia tutkinnanjohtajan mukaan syrjintäepäilyä, koska kyseessä on virallisen syytteen alainen rikos.

Sisä-Suomen poliisilaitos tekee parhaillaan kartoitusta henkilöistä, jotka ovat olleet tai saattaneet olla tekemisissä Aamulehden päätoimittajan valintaprosessin kanssa.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi tiistaina aloittaneensa esitutkinnan Alma Media -konsernissa tapahtuneessa päätoimittajan valintaan liittyvässä työsyrjintäepäilyssä.

Aamulehteen valittiin uutta päätoimittajaa vuoden 2017 lopulla. Valtioneuvoston tuore viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi viime viikolla Suomen Kuvalehden artikkelissa (siirryt toiseen palveluun), että hänen mukaansa hänen rekrytointinsa Aamulehden päätoimittajaksi katkesi äitiyteen viime vuoden lopulla. Anttikoski oli valmis muuttamaan Tampereelle, mutta hänen perheensä olisi jäänyt Helsinkiin.

Alma Median mukaan kyseessä oli väärinkäsitys, eikä Anttikoski koskaan ollut ykkösehdokas tehtävään.

Anttikoski ei vaatinut rangaistusta, vaan poliisi kirjasi itse ilmoituksen. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Kinnunen sanoo, että kyseessä on virallisen syytteen alainen rikos.

Suurin osa rikoksista on niin sanotun virallisen syytteen alaisia eli poliisi voi tutkia ja syyttäjä syyttää niistä, vaikka asianomistaja ei vaatisikaan asiasta rangaistusta.

Miksi poliisi otti asian tutkittavaksi?

– Suoritetussa asianomistajan kuulustelussa tuli ilmi seikkoja, joiden perusteella, tässä vaiheessa, on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, Jari Kinnunen kertoo sähköpostitse Ylelle.

Tutkijat aloittavat ensi viikolla

Tutkinta on vasta alkuvaiheessa. Vain asianomistajaa eli Anttikoskea on kuultu.

Anttikosken mukaan hänen palkkaamisensa torppasi rekrytointiprosessin viimeiseen, Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanteen kanssa käytyyn haastatteluun.

Kinnunen ei kommentoi, kohdistuvatko epäilyt Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanteeseen vai laajempaan joukkoon tai koko yhtiöön.

– Tässä vaiheessa en ota kantaa siihen, mikä kunkin henkilön rooli tulee olemaan. Se harkitaan jokaisen kohdalla erikseen, Kinnunen sanoo.

Alma Media lähetti tiistaina tiedotteen, jossa se toteaa, että yhtiö pitää myönteisenä, että asia tutkitaan.

– Näin taataan kaikkien osapuolien oikeusturva ja asiaan saadaan selvyys, tiedotteessa sanotaan.

Tutkijat on Jari Kinnusen mukaan nimetty tutkintaan, mutta he aloittavat työnsä ensi viikolla.

– Ainoa "vakituinen" jutussa on tällä hetkellä allekirjoittanut, koska henkilöstöresurssia ei ole käytettävissä vielä. Tutkijat on toki nimetty, mutta he ehtivät perehtymään asiaan vasta ensi viikolla. Alustavia selvityksiä tehdään muiden tutkijoiden toimesta aina kun jossain välissä ehditään, Jari Kinnunen kertoo.

Lue lisää:

Poliisi alkaa tutkia Aamulehden päätoimittajan valintaprosessia – poliisi kirjasi itse ilmoituksen

SK: Alma Media ei palkannut hakijaa päätoimittajaksi, koska hän on äiti – Alma: Kyseessä väärinkäsitys, Anttikoski ei koskaan ollut ykkösehdokas

Työsuojeluviranomaisella ei toimivaltaa Päivi Anttikosken mahdollisessa työsyrjinnässä – Tasa-arvovaltuutettu selvittää vain, jos Anttikoski haluaa