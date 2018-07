Venezuela poistaa valuutastaan viisi nollaa – inflaatio voi ylittää tänä vuonna miljoona prosenttia

Venezuelan hallitus on päättänyt, että maan valuutalla, bolivarilla suoritetuista maksuista poistetaan viisi nollaa. Aiemmin hallitus oli suunnitellut kolmen nollan poistamista, mutta niin vähäisen uudistuksen ei katsottu riittävän.

Öljyrikkauksistaan tunnettu Venezuela oli vielä muutama vuosi sitten Etelä-Amerikan vaurain maa, kun mitattiin bruttokansantuotetta henkilöä kohti.

Maan talous on kuitenkin romahtanut jo neljän vuoden ajan hallituksen surkean taloudenpidon takia. Tänä vuonna talouden ennustetaan supistuvan 18 prosenttia.

Hallitus yrittää nollien poistolla hillitä karannutta inflaatiota. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkisti aiemmin tällä viikolla ennusteen, jonka mukaan inflaatio saattaa tänä vuonna ylittää miljoona prosenttia.

Sanomalehti The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) on haastatellut Johns Hopkins -yliopiston ekonomisti Steve H. Hankea. Hänen mukaansa Venezuelan inflaatio oli jo toukokuun aikana 23. nopeinta, mitä maailmassa on koskaan mitattu.

Nopein hintojen nousu todettiin toisen maailmansodan jälkeen Unkarissa, missä hinnat kaksinkertaistuivat aina 15 tunnin välein. Viime vuosien pahin inflaatiokriisi on nähty Zimbabwessa.

Kryptovaluutta "petro" avuksi?

Venezuelassa minimipalkka on tätä nykyä noin 5,2 miljoonaa bolivaria kuukaudessa. Se vastaa mustan pörssin hinnoilla noin kolmea USA:n dollaria. Osa palkasta maksetaan ruokakuponkeina.

Minimipalkka ei riitä elämiseen. The Washingon Post kertoo, että esimerkiksi pakkaus astianpesuainetta maksoi viime viikolla 3,8 miljoonaa bolivaria, tänään jo 4,9 miljoonaa. Kilo kananlihaa viime viikolla 3,3 miljoonaa, tänään 4,2 miljoonaa.

Huikeat hinnat ovat pakottaneet Venezuelan hallituksen rajoittamaan käteisen käyttöä. Lisäksi valtiolla ei ole rahaa edes uuden käteisen painattamiseen.

Hallitus aikookin perustaa kryptovaluutan, jonka nimi on "petro". Sen avulla hallitus toivoo, että kansalaiset voisivat tehdä pienetkin ostokset nettipankin kautta.

Petrosta ei odoteta ratkaisevaa pelastusta. Kuluttajat eivät luota siihen, koska sen takeena ovat maan öljyvarannot.

Yhä useampi venezualalainen pyrkii maasta pois. Runsaan 30 miljoonan asukkaan maasta 1,6 miljoonaa on jo lähtenyt.

Venezuelalaiset yliopistot ovat todenneet, että 87 prosenttia maan asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella ja 61 prosenttiä äärimmäisessä köyhyydessä.

Yli puolet väestöstä on menettänyt ruokapulan takia yli kymmenen kiloa painostaan.

Maan hallitus kiistää nämä luvut. Sen mukaan vain 4,4 prosenttia kansalaisista kärsii äärimmäisestä köyhyydestä.

Lähteet: Reuters, AFP