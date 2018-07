Kaljulle aurinkorasvaa, trimmaus pitkäkarvaiselle – näin lemmikin ominaisuudet vaikuttavat helteenkestävyyteen

Lemmikkieläimen rotu voi vaikuttaa suuresti siihen, miten eläin pärjää lämpimällä säällä. Esimerkiksi turkin paksuus ja kuonon pituus vaikuttavat koirien ja kissojen helteenkestävyyteen, kertoo Helsingin yliopistollisen pieneläinsairaalan johtava eläinlääkäri Katariina Thomson.

– Tukalinta on lyhytkuonoisilla koirilla, joilla on normaaleissakin lämpötiloissa vaikeuksia viilennyksen ja hengittämisen kanssa, Thomson kertoo.

Pitkäkarvaisten koirien karvaa Thomson suosittelee mahdollisuuksien mukaan trimmaamaan kuumalla säällä.

– Ei ihan kaljuksi, mutta lyhyemmäksi. Lyhentäminen kannattaa varsinkin, jos koira pitää uimisesta. Jos pitkän karvan pohjavilla on koko ajan märkänä, se altistaa koiran ihotulehduksille, Thomson sanoo.

Paikallisia ihotulehduksia, hot spoteja, voi syntyä, jos koiran iho ei pääse uimakertojen välillä kuivumaan ja iho hautuu kosteudessa paksun turkin alla. Thomson kertoo, että tulehdus voi levitä turkin alla laajalle alueelle, ennen kuin omistaja huomaa sen.

– Tiheäturkkinen koira on hyvä kuivata uinnin jälkeen huolellisesti ja tarkistaa samalla, että sen iho voi hyvin, Thomson sanoo.

Karvaton iho palaa herkästi

Karvattomilla koirilla luulisi olevan kesällä mukavammat oltavat kuin paksuturkkisilla lajitovereillaan. Niitä vaanivat kuitenkin omat vaivansa.

– Esimerkiksi karjalankarhukoiran turkki suojaa koiraa hyvin kärpäsiltä ja itikoilta. Ohutturkkisia koiria, esimerkiksi vinttikoiria, paarmat pääsevät puremaan iholle, Thomson sanoo.

Lämpimällä säällä lemmikille on oltava vettä tarjolla turkin paksuudesta riippumatta. Tämä koira nautti virvoketta Repoveden kansallispuistossa Kouvolassa. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Aivan kuten ihmisenkin, myös ohutturkkisen tai karvattoman koiran iho voi palaa herkästi auringossa. Suojakeinoksi Thomson suosittelee samaa kuin ihmisillekin.

– Koiralle, joka on karvaton tai jolla on paljaita kohtia turkissa, kannattaa laittaa aurinkorasvaa. Parasta on lasten mieto aurinkorasva, Thomson kertoo.

Perussairaudet ja helle ovat tukala yhdistelmä

Entä kissat sitten? Ne kestävät lämpöä lähtökohtaisesti paremmin kuin monet koirarodut, Thomson kertoo. Paksu turkki voi silti tehdä niidenkin olon tukalaksi.

Eri koira- ja kissaroduilla on taipumusta erilaisiin perussairauksiin. Esimerkiksi sydän-, hengitys- ja keuhkosairauksia sairastavien lemmikkien hyvinvointi voi olla helteellä vaakalaudalla.

Lemmikin ylipaino puolestaan vaikeuttaa eläimen kehon lämmönsäätelyä.

Helteellä lemmikeille kannattaa järjestää varjoisia ja viileitä paikkoja, joissa levätä, sekä pitää vettä aina saatavilla. Vaikka koira olisi leikkisällä päällä, sen ei saisi antaa riehua itseään läkähdyksiin vaan tarvittaessa se pitäisi viedä ulkoa sisälle viilentymään ja lepäämään, Thomson neuvoo. Erityisen tarkkana pitää olla perussairaiden lemmikkien kanssa, sillä esimerkiksi uiminen voi rasittaa sydänsairasta eläintä liikaa.

Thomson myös muistuttaa, että siinä missä koirille läähätys on luonnollinen keino jäähdyttää itseään, kissoilla se on aina hälyttävä merkki.

– Jos kissa hengittää suu auki, sillä on jo todella hankala olla. Se on merkki siitä, että kissa pitää viedä eläinlääkäriin, Thomson kertoo.

