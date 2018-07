Kipinä syttyi Kiinan-matkalla – yhden miehen yhdeksän vuoden työn tulos on upea kiinalainen puutarha

Urho Koistinen on rakentanut pienen palan Kiinaa Hauholle, Hämeen sydämeen. Valmiiksi puutarha ei tule koskaan.

Tästä on kyse Suomalaiset ottavat mallia puutarhoihinsa useimmiten Euroopasta

Jotkut suosivat myös esimerkiksi japanilaisia vaikutteita

Tällä hetkellä pinnalla on englantilainen cottage garden -tyyli

Sydän-Hämeessä Hauholla asuva Urho Koistinen on hakenut puutarhaansa ideoita Kiinasta asti

Tärkeintä elämässä on puutarhanhoito, eikä sekään ole kovin tärkeätä, toteaa kiinalainen sananlasku. Puutarhanhoitoon voi kuitenkin jäädä koukkuun tukevasti. Näin kävi Hämeenlinnassa Hauholla asuvalle Urho Koistiselle.

Yhdeksän vuoden aikana tyhjälle tontille on noussut kiinalainen puutarha asianmukaisine rakennuksineen.

Kaikki sai alkunsa tyttären taiji-harrastuksesta. Tytär oli lähdössä taiji-ryhmän mukana Kiinaan, mutta hänelle tuli este. Isä-Koistinen otti tyttären paikan matkaseurueessa. Eikä isä ollut entisensä Kiinasta palattuaan: hän oli ihastunut.

– Kiinan-reissu miellytti niin paljon, ja ajattelin, että pitää saada jotain samannäköistä myös tänne.

Sen tarkemmin Urho Koistinen ei osaa selittää hurahtamistaan kiinalaiseen puutarhaan.

Puutarha asuu kuuportin takana

Koistisen kiinalaiseen puutarhaan astutaan valkoiseksi maalatusta kuuportista. Portin suuaukko on täysikuun mallinen. Portin molemmin puolin vartioivat leijonat. Kuuportin katto on tyypillinen kiinalainen: kaareva muoto ja omintakeiset räystäät.

Kuuportin toisella puolella kivetty polku vie puiden ja pensaiden taitse punaiseksi maalatulle paviljongille. Paviljongin säleikkö on vihreä.

Katto on tietenkin kiinalaistyylinen. Urho Koistinen osoittaa katon kannattimia, dougongeja – nekin ovat oikeaa tyyliä.

Näkymä paviljongin ja lammen suunnasta takana pilkottavalle kuuportille. Tiina Kokko / Yle

Paviljongin vasemmalla puolella portista katsottuna on lampi. Etuoikealla pilkottaa paviljonginpunaisella maalattu kävelysilta. Se vie pikkuruisen, reheväreunaisen ojan yli. Ojassa sinnittelee pieni puro helteilläkin.

Puutarhassa ei juuri ole kukkia. Rakennukset, puut, pensaat ja lampi ovat sen tärkeimmät elementit. Kaikki sai alkunsa rakennuksista.

– Ajattelin, että rakennelmia on saatava kattavasti. Että tulee varmasti kiinalainen vaikutelma.

Koistinen on rakentanut kaiken itse. Hän on ottanut selvää muodoista, mittasuhteista ja kiinalaisen puutarhan hengestä. Vasta rakentamisen myötä alkoi kiinnostaa itse puutarhanhoito.

Puutarhatrendit saapuvat Ruotsin kautta

Innokkaimmat kotipuutarhurit hakevat vaikutteita puutarhoihinsa ulkomailta. Usein ideat kantautuvat Suomeen Euroopasta. Tosin ei aivan suorinta reittiä, vaan Ruotsin kautta kolmen vuoden viiveellä, kertoo taimitarhatuotannon erikoisneuvoja Jyri Uimonen Puutarhaliitosta.

Mallia haetaan myös kauempaa, kuten Japanista tai Kiinasta. Japanilainen ja kiinalainen puutarha ovat kuitenkin vaativia ja työläitä, joten yleensä kotipuutarhurit soveltavat aasialaisvaikutteita vain tiettyyn osaan puutarhaa.

Tiina Kokko / Yle

Uimosen mukaan japanilainen tai kiinalainen puutarha ei tällä hetkellä ole Suomessa trendi. Enemmän kiinnostaa cottage garden -tyyli. Se on saanut alkunsa hyötypuutarhasta, joka on syntynyt englantilaisen maalaismökin ympärille.

– Se on puolivilli tyyli, jossa on kasveja limittäin ja lomittain, kuvaa Uimonen.

Puutarhassa on yhdistelty hyötykasveja perennojen ja ruusujen kanssa. Isoja puita sieltä ei löydy, mutta puutarha kukkii pitkin kesää.

Suosiossa ovat myös ruukkupuutarhat ja istutuslaatikot.

Tahdolla ja sinnikkyydellä toteuttaa mitä vain

Urho Koistinen ei ole kyllästynyt kiinalaiseen puutarhaansa, vaikka se vaatii paljon työtä.

– Jos sen vaikka kuukaudeksi jättää hoitamatta, se alkaa ränsistyä. Kasveja on hoidettava ja leikattava. Jos nurmikkoa on, se on pidettävä lyhyenä. Puutarha vaatii jatkuvaa hoitamista.

Tiina Kokko / Yle

Kiinalainen puutarha ei ole koskaan valmis. Aina voi rakentaa lisää rakennuksia, istuttaa uusia kasveja tai vaihtaa vanhojen paikkaa. Koistiselle puutarhanhoito on kuin aivojumppaa.

– Ihminen tarvitsee tällaista aivojumppaa. Kun se alkaa jotain suunnittelemaan ja tekemään, saattaa se tuntua ylitsepääsemättömältä. Mutta kun löytyy tahtoa ja sinnikkyyttä, se toteutuu.

Viimeisen yhdeksän vuoden aikana Koistinen on käynyt Kiinassa kolme kertaa. Syksyllä saattaa olla edessä neljäs matka. Sen tietää jo etukäteen, kuinka siinä käy.

– Jos teen syksyllä uuden Kiinan-matkan, niin se on talvella rakennettava taas joku elementti lisää.