Kohuttu Mehiläinen Länsi-Pohjan sairaala on aloittanut toimintansa kaikessa rauhassa: "Potilaita tulee ja menee niinkuin ennenkin"

Meri-Lapissa on eletty Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n aikaa nyt reilu kuukausi. Yhteisyritys otti Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan haltuunsa suuren kohun saattelemana, mutta tositoimien alkumetrit ovat sujuneet ilman draamaa.

Lääketieteellinen johtaja Paavo Uusimaa korostaa, että ensisijaisena tavoitteena on ollut turvata henkilöstön sujuva siirtyminen uuden yrityksen leipiin.

Länsi-Pohjan keskussairaala siirtyi kesäkuussa kuntien ja Mehiläisen yhteisyritykselle 15 vuodeksi sopimuksella, jonka arvo on jopa miljardi euroa. Taustalla oli huoli alueen sairaalapalvelujen säilymisestä maakunta- ja soteuudistuksessa.

– Käytännön tasolla tämä "omistajanmuutos" ei varmasti näy. Meidän tavoitteena ensimmäisten kuukausien aikana on ollut se, että tämä iso muutos eli henkilöstön siirtyminen uudelle työnantajalle otetaan haltuun. Eli saadaan palkat maksuun, lomat kirjattua oikein ja työsopimukset tehtyä ja myös uuden henkilöstön rekrytointi lähtemään liikkeelle, Uusimaa sanoo.

Tähän mennessä ongelmat ovat liittyneet lähinnä uusiin tietojärjestelmiin siirtymiseen. Uusimaa muistuttaa, että potilasturvallisuuteen vaikuttaviin tietojärjestelmiin ei ole tullut muutoksia, joten esimerkiksi potilaskertomukset ja muut hoidon toteuttamisen kannalta oleelliset tiedot ovat ennallaan entisissä järjestelmissä.

Tietokantojen ylläpitäjänä jatkavat kunnat ja sairaanhoitopiiri – Mehiläisellä on niihin vain käyttöoikeus.

Asiakkaat tyytyväisia: "En voi moittia"

Uusimaan ja vastaanottojen osastonhoitajan Maaret Raskin mukaan suoranaista muutokseen liittyvää asiakaspalautetta ei juuri ole tullut. Jonkin verran moitteita ja kiitosta tulee aina, mutta nyt osaa ihmisistä on mietityttänyt hoitomaksujen mahdollinen muuttuminen.

– On kerrottu, että tästä ei tule yksityistä sektoria ja maksut säilyvät ihan ennallaan, Rask sanoo.

Vastaanotolle saapuneet asiakkaat antavat muutoksesta kiittävää palautetta. Keminmaalainen Matti Hirvasniemi arveli, että hoidon saanti on jopa nopeutunut.

– Minun mielestä tämä on nopeutunut aika paljon aikojen suhteen - [...] ei tarvitse enää odotella puolta vuotta jotain tiettyä aikaa.

Myös kemiläinen Markko Päivinen antaa kiitosta keskussairaalalle.

– En voi moittia, ihan samaan malliin on saanut hoitoja [kuin ennenkin]. Jalkaa on joutunut kipsauttamaan tässä viiden viikon aikana useamman kerran ja hyvin on toiminut, Päivinen tuumaa.

Työilmapiiri on pysynyt hyvänä

Kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä siirtyi Mehiläiselle yli 800 työntekijää. Osastonhoitaja Maaret Raskin mukaan työntekijät ovat selvinneet siirtymästä erittäin hyvin.

– Aina kun on tällainen iso muutos ja tulee uusia ohjelmistoja niin onhan niissä opetteleminen. Ja täytyy sanoa, että onhan tässä ollut haasteita, Rask sanoo.

Raskin mukaan muutoksessa on ollue henkilökunnan kannalta kaksi keskeistä asiaa, joihin alkuvaiheessa keskitytään: potilaiden hoito ei saa kärsiä muutoksesta, ja palkat pitää saada maksetuksi ajoissa.

– Potilaitten ja potilastyön kannalta [on sujunut] todella hyvin. Potilaita tulee ja menee niinkuin ennenkin ja hoito on ollut ihan hyvää. Ja palkat on maksettu, joitakin näissä omissa yksiköissä on ollut, olikohan parin kohdalla joitakin puutteita, mutta ne on korjattu.

Raskin mukaan työilmapiiri ja henki on pysynyt uudistuksessakin hyvänä.

– Ihan hyvin meillä on mennyt. Ei se tämä yhteisyritys ole sitä miksikään muuttanut, kiittelee Rask.