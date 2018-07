Liikenneministeri Berner: Taksilupien vapauttamisesta pääosin myönteisiä kokemuksia, päivystysvelvoite mietityttää

Anne Berner on näinä päivinä paljon haltijana. Hän on toiminut lauantaista lähtien pääministerin sijaisena, tällä viikolla on lisäksi sellainen tilanne, että kaikki muut ministerit ovat vuosilomaan rinnastettavalla vapaalla.

Käytännössä Berner on hoidellut lähinnä muiden ministerien juoksevia asioita. Esimerkiksi torstaina hän allekirjoitti kolme maa- ja metsätalousministerin toimialaan kuuluvaa asetusta.

Valtioneuvosto koolle vain poikkeussyistä

Berner ei ole lauantaina alkaneen pääministerin sijaisuutensa aikana keskustellut pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa eikä heti keksi mitään syytä, miksi valtioneuvosto pitäisi kutsua koolle elokuun alkupäiviin asti jatkuvan istuntotauon aikana.

– En nyt osaa ihan äkkiä sanoa, mutta viime kesänä meillä oli – ei ihan tähän aikaan – Turussa erittäin vakava tapaus ja silloin valtioneuvosto kutsuttiin koolle.

Nytkin Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.), työministeri Jari Lindström (sin.), ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) ovat takapäivystyksessä, jos valtioneuvosto jostain syystä tarvittaisiin koolle.

Valtioneuvoston päätösvaltaisuuteen tarvitaan viisi ministeriä.

Taksiyrittäjiä tullut lisää

Berner pitää myönteisenä sitä, että heinäkuun alun liikennepalveluiden uudistus on tuonut taksialalle lisää yrittäjiä. Lisäksi monet aiemmin pelkästään tavarankuljetukseen keskittyneet yrittäjät ovat nyt laajentaneet tai laajentamassa toimintaansa henkilökuljetukseen. Berneriä itseään mietityttää vielä päivystysvelvollisuuden riittävyys.

– Viime päivinä on jonkin verran käyty keskustelua siitä, onko liikenteessä riittävä päivystysvelvollisuus, mutta muuten en usko muutosten olleen kovinkaan suuria.

Ihan erikseen Berner haluaa muistuttaa, että Kelan kyytien ongelmat eivät liittyneet taksilupien vapauttamiseen.

– Kela kilpailutti omia palveluitaan ennen tämän lain voimaantuloa ja kun ne sitten tulivat yhtä aikaa voimaan, on siitä tullut jonkin verran sekaannusta.

Sääennuste saisi jo luvata sadetta

Bernerin komentoon liikenne- ja viestintäministerinä kuuluu myös Ilmatieteen laitos. Siltä ministeri toivoisi vähitellen jo ennustetta sateista.

– Kyllä minä olen vähän yrittänyt viestittää sinne, että tarvittaisiin lisää sadetta koko kansakunnalle ja etenkin maataloudelle, mutta tässä ei oikein poliittinen valta toimi.