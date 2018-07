Älä tuo Venäjältä matkaeväänä jugurttia tai tuliaisena salamimakkaraa – Ruokakoira Aino on haistanut kesän aikana itärajalla jo parisataa kiloa luvattomia elintarvikkeita

Afrikkalainen sikarutto on uhannut jo muutaman vuoden ajan suomalaistakin sikataloutta. Itäisestä ja eteläisestä naapureista herkästi tarttuvaa tautia on jo löytynyt. Puolitoista viikkoa sitten tautia löytyi jo parin sadan kilometrin päässä itärajasta sijaitsevalta tilalta.

Sikatilallisilla ja metsästäjillä on Eviran mukaan jo kohtuullisen hyvin tiedossa, miten taudin leviämistä pitää ehkäistä. Monella Venäjältä tulevalla matkailijalla, mutta myös suomalaisilla matkailijoilla tietoa tuntuu olevan vähemmän.

Viranomaiset yrittävätkin nyt levittää tietoa matkatoimistojen kautta sekä rajanylityspaikoilla, jotta tuliaistuotteiden aiheuttamalta tautiriskiltä vältyttäisiin.

Kysyimme Eviran ylitarkastajalta Hanna Lounelalta, miten afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäiseminen koskee matkailijoita.

Suomen itärajan rajanylityspaikoilla kerrotaan afrikkalaisen sikaruton uhasta ja sinne on tuotu elintarvikkeita varten roskasäiliöitä. Mitä tuotteita niihin pitää Venäjältä tulevan jättää?

EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolisena Venäjä kuuluu maihin, joista yksityinen ihminen ei saa tuoda Suomeen mitään lihaa, lihatuotteita, kuten makkaroita tai maitotuotteita. Kaikki tällaiset elintarvikkeet pitäisi jättää Venäjän puolelle tai rajanylityspaikoilla Suomen puolella oleviin roskiksiin, jotka ovat siellä tätä tarkoitusta varten.

Muidenkin eläinperäisten elintarvikkeiden, kuten kananmunien ja kalojen tuonnissa on rajoituksia.

Tämä lainsäädäntö on ollut voimassa jo jonkin aikaan eli lihatuotteissa rajoituksia on ollut jo ennen afrikkalaisen sikaruton leviämistä Venäjällä. Mutta lisääntyneen leviämisriskin vuoksi itärajalla tiedottamista ja valvontaa on lisätty.

Maitotuotteiden yksityistä tuontia puolestaan on rajoitettu EU:n ulkopuolelta muun muassa suu- ja sorkkataudin vuoksi. Sitä esiintyy esimerkiksi Afrikan maissa, mutta ei Venäjällä Suomen lähialueilla.

Samat rajoitukset kuitenkin koskevat kaikkia EU:n ulkopuolisia maita, ellei niiden kanssa ole tehty erillisiä sopimuksia elintarvikkeiden tuonnista, kuten vaikkapa Norjan kanssa on tehty.

Poikkeus maitotuotteita koskevissa rajoituksissa on huoneenlämmössä säilyvä äidinmaidonvastike, jota siis voi tuoda mukanaan Suomeen myös Venäjältä rajoitetun määrän.

Kultainennoutaja Aino on Suomen ensimmäinen ruokakoira. Miina Sillanpää / Yle

Afrikkalaista sikaruttoa on myös Virossa. Saanko tuoda Suomeen tuliaisiksi salamimakkaraa Tallinnasta?

EU:n sisällä rajoitukset koskevat alueita, joissa sikaruttoa on havaittu. Käytännössä koko Manner-Viro on sellaista aluetta, mutta myös Latvia, Liettua sekä itäiset osat Puolasta. Tartuntoja on raportoitu myös Unkarista ja Romaniasta, joissa tartunta leviää uusille alueille.

EU:n sisälläkään näiltä rajoitusalueilta ei saa tuoda sianlihaa eikä sellaisia sianlihaa sisältäviä tuotteita – esimerkiksi makkaroita – joita ei ole käsitelty niin kuumassa, että virus tuhoutuu.

Käytännössä yksittäisen matkailijan voi olla mahdotonta tietää, mistä ostettavan tuotteen liha on peräisin, missä ja millaisessa lämpötilassa se on valmistettu, joten suosituksemme on, että näillä alueilla matkailevat eivät toisi mitään sianlihaa tai villisianlihaa sisältäviä tuotteita Suomeen tuliaisena tai matkaeväinä.

Eli Viron matkaltaan ei kannata tuoda sitä salamimakkaraakaan. Laitonta se ei ole, jos voi olla varma tuotteen alkuperästä ja valmistustavasta, mutta käytännössä kannattaa varoa tuomasta kaikkia sianlihaa mahdollisesti sisältäviä tuotteita.

Mitä sitten tapahtuu jos toisin Suomeen luvattomia eläinperäisiä elintarvikkeita?

Viranomaiset pyrkivät toimimaan nyt niin, että ihminen voi itse vapaaehtoisesti jättää luvattomat tuotteet rajaa ylittäessään niille tarkoitettuihin säiliöihin, joista ne voidaan turvallisesti tuhota. Monille rajoitukset tulevat yllätyksenä eikä niitä yleensä tuoda luvatta tahallaan.

Jos ihminen on tuonut vaikkapa luvattoman makkaran Suomeen ja syönyt sen, niin käytännössähän viranomaisten on tätä täysin mahdoton tietää tai seurata.

Toki jos kävisi niin huono tuuri, että tartunta lähtisikin leviämään jollekin suomalaiselle sikatilalle ja tartunnan lähde voitaisiin paikantaa juuri tähän tuliaistuotteeseen, niin siitä voisi joutua vastuuseen.

Tärkeintä tässä ei kuitenkaan ole pohtia, mikä on rangaistus. Tavoitteena on ihmisten valistaminen ja se, että matkailijat toimisivat vastuullisesti ja esimerkiksi käyttäisivät näitä rajanylityspaikkojen “katumusroskiksia”, jos luvattomia tuotteita on matkatavaroissa.

