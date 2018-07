Meilahden tornisairaalan leikkaussaleissa lähes 30 astetta lämmintä ja kosteaa – infektioiden lisääntymistä pelätään

Meilahden tornisairaalassa sisätilojen lämpötilat ovat viime päivinä nousseet nousemistaan. Esimerkiksi osassa leikkaussaleista ja potilashuoneista lämpötilat ovat lähennelleet tänään jo 30 astetta. Vielä kuumuuttakin suurempana ongelmana pidetään erittäin korkeaa ilmankosteutta.

Sairaalassa tehdään hyvin vaativia ja pitkäkestoisia leikkauksia. Sinne on muun muassa keskitetty koko Suomen aikuispotilaiden elinsiirrot. Lisäksi sairaalassa hoidetaan esimerkiksi sydän- ja neurokirurgian potilaita.

Anestesiaylilääkäri Pertti Pere kertoo, että kuumuuden ja kosteuden vaikutuksia potilaisiin seurataan jatkuvasti.

– Me pelkäämme tietysti, että kun on lämmintä ja tämä niin sanottu mätäkuu on alkanut, niin tämä lämpötila voisi vaikuttaa siihen, että infektiot leikkausten jälkeen lisääntyvät. Ja me nyt erityisen tarkasti seuraamme tulevina viikkoina sitä, että potilaillamme ei tulisi lisääntyneitä infektioita.

Ilmastointilaitteita lisätty – henkilökunnalle vissyä

Potilaiden lisäksi kuumuudesta ja kosteudesta kärsivät myös lääkärit ja hoitajat, jotka työskentelevät esimerkiksi leikkaussaleissa peittävissä suojavaatteissa useita tunteja ilman taukoja.

Heidän oloaan on yritetty helpottaa tuomalla sairaalaan suuri lasti vissyvettä, jonka juomisesta myös jatkuvasti muistutetaan. Leikkaussalissakin voi juoda, jos joku tarjoaa juotavaa maskin alle pillillä.

Suojavarusteet pidetään kuitenkin tiukalla mahdollisen hikoilun vuoksi.

– Vedämme myssyt niin alas ja maskit niin ylös, että jos tuntuu, että hikeä tulee, niin se ei potilaaseen pääse, Pere kertoo.

Trooppisista oloista saattavat kärsiä myös steriilit välineet ja lääkkeet. Niiden viilentämiseksi on hankittu varastoihinkin liikuteltavia ilmastointilaitteita.

Tornisairaalaan tehtiin muutama vuosi sitten mittava, noin 100 miljoonan euron peruskorjaus. Siinä yhteydessä asennettiin osaan sairaalaa myös uusi viilennysjärjestelmä. Pere kertoo, että remontoidulla puolella onkin nyt selvästi muita osia paremmat olosuhteet.

– Toivoisin, että jatkossa suunnittelussa otetaan huomioon se, että Suomessakin tällaiset tilanteet voivat yleistyä.