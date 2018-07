Nuorten jalkapallon EM-ottelut keränneet tuhansia katsojia Seinäjoelle ja Vaasaan – helteinen sää näyttää kaupunkien parhaat puolet, mutta aiheuttaa myös erityisjärjestelyjä

Palloliiton turnausjohtaja Jeannette Goodille Vaasan ja Seinäjoen jalkapallostadionit ovat tulleet tutuksi. Sunnuntaina odottaa kuitenkin se hetki, jota hän ja monet muut jalkapallon ystävät ovat odottaneet: Nuorten alle 19-vuotiaiden EM-finaali, jossa pelaavat Portugali ja Italia.

Reilut kaksi viikkoa otteluita on pelattu helteisessä säässä, jossa lämpötilat ovat olleet päivittäin 30 asteen molemmin puolin.

– Olemme joutuneet tilaamaan paljon lisää juomia niin yleisölle kuin joukkueille. Päivittäin lähtee uusi tilaus, että "lisää ja lisää", turnauksen johtajana työskentelevät Good kertoo.

Vaikka helteinen sää voittaa vesisateet, on siitä voinut olla myös haittaa.

– Jonkin verran voi olla sellaisia, että lipun ostanut on voinut jättää tulematta katsomoon, kun on ollut niin kuuma. Me ollaan reagoitu kyllä siihenkin, että aina kun katsomot eivät ole olleet täynnä, niin me ollaan avattu varjopaikkoja. Tällöin ne ihmiset, jotka haluavat olla varjossa, ovat voineet siirtyä niihin paikkoihin, Good kertoo.

Kuumuus on tuonut omat haasteensa katsojille Jarkko Heikkinen / Yle

Keskimäärin 2 500 katsojaa

Otteluiden tiedottaja Mikael Erävuoren mukaan lipunmyynti otteluihin on sujunut hyvin. Ottelut ovat keskimäärin keränneet 2 500 katsojaa per ottelu, mutta esimerkiksi torstai-illan ottelua Italian ja Ranskan välillä todisti paikan päällä yli 3 000 katsojaa.

– Eilen Vaasassa huomasi erityisesti viimeisessä ottelussa, että jalkapallo-ottelut todella kiinnostavat ihmisiä, vaikka Suomi tippui jo lohko-otteluvaiheessa, Erävuori kertoo.

Lippuja sunnuntaiseen finaaliin on vielä jäljellä. Lippuja saattaa saada mahdollisesti myös ovelta, mutta Erävuori uskoo, että ottelu myydään loppuun.

– Lippuja vapautuu näinä päivinä UEFA:n ja joukkueiden kiintiöistä. Mutta mistään suurista määristä ei puhuta, joten liput varmasti menevät nopeasti kaupaksi, Erävuori kertoo.

Liput ovat käyneet kaupaksi niin Seinäjoella kuin Vaasassa.

– Kun ollaan laadittu otteluohjelmia, niin ollaan pidetty huoli siitä, että molemmat paikkakunnat ovat yhtä arvokkaita keskenään ja siinäkin ollaan onnistuttu, Good lisää.

Timo Stavitskin oli hankalaa näyttää taitojaan Italian tiukassa vartioinnissa. Tomi Hänninen

"Paljon vettä ja mahdollisuuksien mukaan varjoon"

Vaikka aurinko on paahtanut kuumana, ei tämä ole näkynyt pelaajien ja työorganisaation ensiavussa.

– Lämpö ei ole ollut ongelma, kertoo turnauksen lääkäri Petri Lehtonen.

Lehtosen mukaan helteeseen varauduttiin tiedottamalla.

– Korostimme vapaaehtoisille, että on tärkeää juoda paljon ja hakeutua varjoon aina kun mahdollista. Myös työtehtäviä on jaksotettu tarkasti, Lehtonen kertoo.

Jarkko Heikkinen / Yle

Omia kokkeja mukana

Myös jalkapallostadioneiden ulkopuolella on riittänyt paljon työtä. Pelaajia ja heidän huoltojoukkojaan ja kisaorganisaatiota majoittava Sokos Hotel Royal Vaasa on ollut reilun parin viikon ajan täynnä. Hotellinjohtaja Ari-Pekka Soinin mukaan kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan.

– Näin suuren määrän majoittamisessa on ollut haasteita etenkin loma-aikaan, mutta onneksi tiesimme tapahtumasta hyvissä ajoin ja pystyimme varautumaan, Soini toteaa.

Kun vieraana on huippu-urheilijoita, voivat vaatimukset esimerkiksi ruuan suhteen olla vaativia. Soinin mukaan muutamalla maalla on ollut mukana omat kokit, jotka ovat työskennelleet sulassa sovussa Royalin oman henkilökunnan kanssa.

– Kaikki on mennyt todella hyvin helteestä huolimatta, Soini kertoo.

AOP

Finaali sunnuntaina Seinäjoella

Portugalin ja Italian välinen finaali pelataan nyt sunnuntaina. Jeannette Good lupaa, että luvassa on vähän spesiaalia ohjelmaa.

– Meillä on vähän sama meininki, kun oli Vaasassa avauspäivänä, fanikulkue kulki stadionille torilta. Seinäjoella fanikulkue kulkee sitten Lakeudenpuistosta, missä meillä on tapahtumatori. Katsotaan, mitä kivaa matkanvarrella löytyy, Good paljastaa.

Yle esittää Portugalin ja Italian välisen alle 19-vuotiaiden EM-finaalin sunnuntaina 29.7. suorana TV2:ssa, Yle Areenassa ja radiossa Yle Puheen taajuudella.