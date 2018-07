Kaupunkilampaita on kiusattu Kotkassa – nyt vartijat käyvät paikalla tunnin välein ja myös kamerat valvovat niitä

Kaupungin tietoon on tullut tällä viikolla kaksi tapausta, joissa lampaita on hätyytetty.

Tästä on kyse Kotkaan Katariinan meripuistoon on tuotu kesäksi lampaita

Nyt tiedossa on ainakin kaksi tapausta, joissa niitä on kiusattu

Valvontaa tiukennetaan ainakin Meripäivien ajaksi

Kaupunkilaisia ilahduttamaan tuotuja lampaita on kiusattu Kotkassa.

Kaupungin tietoon on tullut tällä viikolla kaksi tapausta, joissa lampaita on hätyytelty tai niiden aitaukseen on menty ilman lupaa.

Puistotoimen kunnossapidon työnjohtajan Satu Ylämäen tietojen mukaan nuoret olivat tiistaina yrittäneet tarjota lampaille rehuja ja houkutella niitä aidan viereen.

– Kun lampaat eivät tulleet lähelle, niin yksi nuorista oli mennyt aitauksen sisään. En tiedä asiasta sen tarkemmin, kun en itse ollut paikalla, Satu Ylämäki toteaa.

Ylämäki sai tiedon tapahtumista puistotyöpäälliköltä.

– Ilmeisesti joku eläinsuojeluyhdistyksen aktivisti oli soittanut hänelle ja haukkunut meidät eläinrääkkääjiksi.

Kotkassa Katariinan Meripuistossa laiduntavien kesälampaiden valvontaa on lisätty häiriköinnin vuoksi. Lampaiden aitausta valvotaan nyt ympäri vuorokauden, ja alueelle on lisätty kameravalvonta Meripäivien ajaksi.

Kamerat pitävät lampaita silmällä ainakin Meripäivien ajan. Pyry Sarkiola / Yle

Lammasta jahdattiin

Lampaiden hätyyttämisen nähnyt nainen otti yhteyttä sekä poliisiin että vartiointiliikkeeseen. Lisäksi hän kirjoitti havainnoistaan kotkalaisten yhteiseen Facebook-ryhmään, josta tieto tapahtumasta lähti leviämään.

– Toivon, että meille ilmoitetaan häiriköintitapauksista ennen kuin somen kautta ruvetaan kohisemaan. Somessa jutuilla on tapana paisua kuin pullataikina, Ylämäki harmittelee.

Kymen Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun)nainen kirjoitti Facebookiin siksi, että meripuistossa liikkuvat ihmiset pitäisivät silmällä lampaita niin, että ne saavat olla rauhassa.

Tiistaina sattuneen tapauksen lisäksi puistotyöntekijät olivat nähneet torstaina, kun autoilevien nuorten porukka oli taivaltanut lammasaitauksen luokse.

– Tapauksen nähneen kuntalaisen mukaan yksi poika oli juoksuttanut lammasta takaa. Tilanne ei kuitenkaan kestänyt kuin ehkä 10 minuuttia. Nuoret häipyivät paikalta, mutta auton rekkari saatiin talteen. Tiedot on välitetty poliisille sekä vartijoille, Ylämäki kertoo.

Eivät vaikuta stressaantuneilta

Nyt lampaiden aitauksen luona käy vartija tavallista useammin, noin tunnin tai kahden välein. Lisäksi kamerat valvovat aitausta ainakin Meripäivien ajan.

Ylämäen mukaan puistotoimi oli käynyt keskustelua vartiointiliikkeen kanssa tehostetuista valvonnoista jo ennen kuin toinen häirintätapaus tuli ilmi.

– Olen myös laittanut poliisille pyyntöä, että tehostetaan heidänkin puolesta partiointia puistossa. Puistosta on tullut nuorten mopopoikien kokoontumispaikka, ja olemme saaneet tästä palautetta kuntalaisilta.

Lampaat tulivat meripuistoon juhannuksena. Niistä on ollut paljon iloa kaupunkilaisille. Miina Sillanpää / Yle

Mikäli lampaiden häirintä vielä jatkuu, lampaat palautetaan takaisin Iittiin.

– Olen ollut lampuriin yhteydessä tapahtumista, Ylämäki kertoo.

Tällä hetkellä lampaat vaikuttavat Ylämäen mukaan hyvinvoivilta.

– Ei ole nähtävillä, että niitä olisi kaltoinkohdeltu. Lampaiden käyttäytyminen ei ole muuttunut stressaavaksi.

Tehostettua valvontaa ehkä jatketaan

Kotkan kaupunki muistuttaa, ettei lampaiden aitaukseen saa mennä eikä eläimiä saa ruokkia omilla ruuilla.

– Lampaiden pitää saada olla rauhassa. Jos lampaille tehdään selkeästi vahinkoa, kuten vedetään korvista niin että korvamerkit häviävät, niin sellaisissa tapauksissa rikkomuksen tekijät pyritään saamaan kiinni, Ylämäki sanoo.

Lampaat eivät ainakaan vielä vaikuta stressaantuneilta. Tämä kuva on kesäkuulta. Miina Sillanpää / Yle

Lampaiden valvonta jatkuu mahdollisesti tehostetusti vielä Meripäivien jälkeen.

– Katsotaan tilanteen mukaan. En osaa sanoa, kuinka pitkään tehostettu valvonta mahdollisesti jatkuu.

Lampaat saapuivat Katariinan Meripuistoon juhannuksen jälkeen. Ylämäen mukaan niistä on ollut paljon iloa etenkin lapsille.

– Luotamme ihmisiin ja ihmisten hyvyyteen. Toistaiseksi tuntemukset ovat postiivisuuden puolella. Lopulliset päätökset lampaiden pitämisestä Kotkassa tehdään myöhemmin, Ylämäki mainitsee.