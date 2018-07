Yövuorot lisääntyivät kaupassa ja majoituksessa, mutta viikon putkille on tulossa stoppi: "Neljän ja viiden yövuoron jälkeen ei ole enää ihan järjissään"

Outi Mäkelä lähtee töihin silloin, kun muut jo harjailevat hampaitaan. Sade, kesä tai lumipyry, Mäkelällä on yövuoro.

Hotellin vastaanottovirkailija ja luottamusmies Mäkelä tekee töitä silloin, kun muut nukkuvat. Ja aina yksin.

Hotellissa on Mäkelän mukaan öisin kaikkea muuta kuin rauhallista.

Ovesta saattaa kävellä yöllä monenlaisissa mielentiloissa liikkuvia asiakkaita. Iskuyrityksiä riittää. Humalainen asiakas kokeilee kepillä jäätä, jos baarista ei löytynytkään yöseuraa.

Osa päivävuoron paperitöistä on siirretty yövuorolle, koska oletetaan, että aikaa on enemmän.

Kesälomalla Lopen mökillä Mäkelällä on aika miettiä tulevaisuutta. Kun lapset olivat pieniä, yövuorot tuntuvat paremmalta vaihtoehdolta kuin työ vuoroissa. Lapsille oli päivällä aikaa.

– En aio tehdä tätä lopun elämääni. Suunnitelmissa on siirtyä jopa ihan päivätöihin. Tässä vaiheessa rassaa eniten se, että viikonlopputöitä on niin usein ja lapsia näkee liian vähän, Mäkelä sanoo.

Tilanteesta on tullut "uusi normaali"

Outi Mäkelä ei innostu Suomesta, joka elää 24/7.

Maitoa saa kaupasta ympäri vuorokauden, mutta lapset näkevät vanhempiaan kotona entistä harvemmin. Viikonlopusta perheen kesken on tulossa poikkeus. Lapsille tilanteesta on tullut "uusi normaali".

Yövuorolaisen elämään näyttäisi tulevan pian pientä helpotusta. Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi rajoittaisi yövuoroputkia viiteen. Nykyisin työntekijällä saa teettää peräkkäin seitsemän yövuoroa.

– Kyllä sillä on merkitystä. Itsellä on useimmiten kaksi tai kolme yövuoroa peräkkäin. Välillä on neljää tai viittä. Silloin alkaa viimeisten öiden kohdalla jo tuntua, ettei enää ole ihan järjissään.

Yötyö rasittaa vatsaa ja lisää naisten rintasyöpäriskiä. Outi Mäkelä pohtii lomallaan siirtymistä takaisin päivätyöhön. Retu Liikanen / Yle

Yötyö lisää rintasyöpäriskiä

Yövuorojen tekeminen on vähentynyt Tilastokeskuksen mukaan teollisuudessa, mutta lisääntynyt kaupan ja majoituksen alalla. Kauppojen aukiolojen vapautumisen jälkeen yövuoroja tekevien osuus pomppasi kymmenestä viitentoista prosenttiin.

Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut yötyön todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi. (siirryt toiseen palveluun)

Esimerkiksi alle 50-vuotialla naisilla, joilla on vähintään kolme yövuoroa viikossa, on jopa kolminkertainen riski sairastua rintasyöpään päivätyöläisiin verrattuna.

Työterveyslaitoksen tutkijaprofessori Mikko Härmä on ollut mukana valmistelemassa työaikalain uudistusta. Nykyinen laki on 1990-luvulta.

Härmä harmittelee suuntausta, jossa yövuorot lisääntyvät naisvaltaisilla aloilla.

– Se on huono asia, jos yövuorot kasaantuvat naisille. Rintasyöpäriski on sen verran merkittävä ja rintasyöpä on naisten merkittävin kuolinsyy.

Ikä ei aina ratkaise

Yötyössä rytmin sekoittaminen sotkee vatsan toiminnan ja aiheuttaa unettomuutta. Ärtyneen vatsan oireyhtymä on yleinen vuorotyöläisillä.

– Jos vuorokausirytmi sekoaa, elimistö yrittää sopeutua siihen. Sopeutuminen lisää kuormitusta ja stressiä. Vanhemmiten nukkuminen vaikeutuu yövuorojen jälkeen, tutkimusprofessori Härmä sanoo.

Ikä ei ole kuitenkaan ratkaiseva tekijä. Härmän mukaan yövuoroja tekee myös iso joukko vanhempia työntekijöitä, joille ne tuntuvat sopivan.

Outi Mäkelälle yövuorot olivat alun perin oma valinta. Monelle ne ovat vaihtoehto työttömyydelle. Mäkelä myöntää, että vuosien yötyö alkaa tuntua kropassa.

– Elimistö joutuu koville. Itselläni on ollut aina unettomuutta ja vatsavaivoja, jos jonkin näköistä pientä klenkkaa.

Mäkelä ei saa yötyöstä erillistä korvausta, mutta hän saa täyden kuukausipalkan tekemällä 90 tuntia kolmessa viikossa. Päivätöissä hän joutuisi tekemään reilut 20 tuntia enemmän.

