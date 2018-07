Suomessa löytyi alkuvuonna 341 väärennettyä euroseteliä

Väärä 50:n euron seteli. Kuva on vuodelta 2011.

Suomessa löydettiin alkuvuonna 341 väärennettyä euroseteliä, kertoo Suomen Pankki. Väärennösten määrä tippui neljällä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Muiden euroalueen maiden seteliväärennöksiin verrattuna määrä on vähäinen.

Alkuvuonna kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 50 euron väärennöksiä, yhteensä 158. Seuraavaksi eniten oli 20 euron väärennöksiä (98) ja 100 euron väärennöksiä (35).

Suomen Pankin seteliasiantuntija Olli Vehmas kertoo tiedotteessa, että väärennökset löytyvät Suomessa nopeasti, ja ne poistetaan kierrosta käytössä olevien tunnistuslaitteiden sekä ihmisten valppauden ansiosta.

Vehmaksen mukaan on erittäin epätodennäköistä, että omalle kohdalle osuu Suomessa väärennetty seteli. Hänen mukaansa väärennösten saaminen pankkiautomaateista on periaatteessa mahdotonta.

Suomen Pankki kertoo, että väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla. Setelien turvatekijöissä on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka vuoksi seteleitä on aiempaakin hankalampi väärentää. Tähän mennessä on uusittu 5, 10, 20 ja 50 euron setelit, viimeisenä uusitaan 100 ja 200 euron setelit.

Miten tunnistat väärän setelin?

Aidon eurosetelin tunnistamiseen on useita keinoja. Suomen Pankki kertoo, että setelin painatusta voi tunnustella, katsoa valoa vasten ja kallistella. Jos syntyy epäilys setelin aitoudesta, sitä kannattaa verrata seteliin, jonka tietää olevan aito. Opas setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

