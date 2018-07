Yli 170 000 ihmistä vaatii Netflixin uutuussarjan hyllyttämistä – suoratoistopalvelua syytetään fat shamingistä

Netflixin uutuussarja Insatiable (suom. kyltymätön) on puhuttanut viime päivinä internetissä. Kaksi viikkoa ennen sarjan alkamista jo yli 170 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen sarjan hyllyttämiseksi. Mistä on kyse?

Alle kaksiminuuttisen trailerin (siirryt toiseen palveluun) perusteella Netflixin teinidraaman idea on tiivistettynä tämä: Ylipainoista Patty-tyttöä kiusataan koulussa. Patty laihtuu kesän aikana. Laiha-Patty kostaa kiusaajilleen.

Tässä alkuasetelmassa tuhannet ihmiset näkevät ongelman. Patty saa kostonsa, kunhan hän ensi laihtuu sitä varten.

Netflix itse kuvailee uutuussarjaansa "tummaksi, häiriintyneeksi kostokomediaksi". Sarjan kritisoijat syyttävät suoratoistopalvelua fat shamingistä eli ylipainoisten pilkkaamisesta ja häpäisemisestä.

– Pitkään naisille ja nuorille vaikutuksille alttiille tytöille on kerrottu, että ollakseen suosittu, saadakseen ystäviä, ollakseen haluttu miesten silmissä, ja jossakin määrin ollakseen ihmisarvoinen, meidän pitää olla laihoja, kirjoittaa Florence vetoomuksessaan sarjaa vastaan (siirryt toiseen palveluun).

Vetoomustekstissä Insatiablen pelätään lisäävän itseluottamuksen puutetta nuorten tyttöjen keskuudessa.

– Tämä sarja tulee aiheuttamaan syömishäiriöitä, ja pahentamaan naisten kehojen esineellistämistä, Florence jatkaa.

Teini-ikäistä Pattya näyttelevä 25-vuotias Debby Ryan on puolustellut sarjaa sosiaalisessa mediassa. Hän kertoo kamppailleensa itsekin kehokuvansa kanssa ja tämän kokemuksen pohjalta kiinnostuneensa sarjan tavasta käsitellä aihetta.

– Toivon fanien odottavan ja katsovan sarjan ennen kuin he tuomitsevat sen, Ryan kirjoittaa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Myös sarjan luoja Lauren Gussis on julkaissut samansuuntaisen viestin Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Fat shaming on viime vuosina ollut vilkas puheenaihe. Muun muassa norjalaista hittisarjaa Skamia on syytetty ylipainoisten hahmojen epätasa-arvoisesta kohtelusta ja ylipainoisiin kohdistuvien stereotypioiden ylläpitämisestä.