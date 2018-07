Rippikirkon kuumuus voi yllättää – konfirmaatioista on jouduttu lähtemään ulos vilvoittelemaan

Pitkään jatkunut lämmin sää on lämmittänyt myös kirkkorakennuksia. Esimerkiksi Kokkolassa viilennystä on jouduttu hakemaan ulkoa.

Aamulla sakastin lämpömittari näyttää lähes 28 astetta. Kokkolan kaupunginkirkossa 30 asteen raja on ylittynyt tänä kesänä monesti. Jopa 500 henkeä konfirmaatiota seuraamassa tuo oman lisänsä lämpötilaan.

– Jokainen on kuin pieni lämpöpatteri. Kyllä porukasta näkee, että olo on tosi tukala, sanoo suntio Ilkka Vasalampi

Helpotusta on haettu ovien pitämisestä auki, mutta osa kirkkoväestä on joutunut lähtemään välillä vilvoittelemaan ulos. Suntio on kuullut osansa ihmettelystä, eikö rakennuksessa ole kunnon ilmastointia.

Vastaus on ei. Kirkkorakentamisessa ei ole varauduttu tämän kaltaisiin kesiin. Kokkolan kirkossa on vain poistoilmajärjestelmä, eikä näillä teknisillä ratkaisuilla pystytä enempään.

– Lattiassa menee kyllä kaukolämpöputket, joissa kulkee talvella lämmintä vettä. Olen miettinyt, voisiko niissä kulkea kesällä kylmää. Mutta jossain se pitäisi lauhduttaa, ja se vaatii rahaa ja tekniikkaa, pohtii Vasalampi.

Suntio Ilkka Vasalampi Kokkolan kirkossa. Sari Vähäsarja / Yle

Tuulettamisessakin on ongelmansa: osa kärsii vedosta ja ulkoa kantautuu meteliä. Ja niinkin on käynyt, että tuulenpuuska pöläyttää virsinumerot taululta alttarin eteen ja suntio saa juosta niitä noukkimassa.

Ikkunoita Kokkolan kirkossa on paljon. Isoissa yläikkunoissa on savunpoistoluukut, mutta ne aukeavat vasta tulipalon sattuessa, ja muut ikkunat taas ovat umpioita.

Myös Kälviän kirkossa avattavia ikkunoita on vähän, ja lämpötila lähellä 30:a astetta. Tuulettaminen on pääasiassa oven varassa.

Kirkkopukeutuminen on kirjoittamaton säännöstö

Vasalampi suunnittelee vesipisteiden laittamista kirkon aulaankin; toistaiseksi vain vessoihin on kasattu mukeja muistuttamaan juomisen tärkeydestä. Suntio uskoo, etttä ihmiset arastelevat omien vesipullojen tuomista kirkkoon, mutta aivan turhaan.

– Ei tämä nyt niin pyhä paikka ole! Ettei oma terveys ja jaksaminen vaarantuisi.

Oma lukunsa on pukeutuminen: esimerkiksi rippijuhliin tullaan kesälläkin yleensä puku päällä. Suntio kannustaa jättämään rohkeasti takin pois ja tulemaan lyhythihaisessa paidassa. Naisilla valinnanvaraa on enemmän, ja tilanne sikäli helpompi.

Kirkkoon pukeutumista säätelee lähinnä kirjoittamaton etiketti. Pääosin pukeutuminen on hyvää, mutta joskus nuorten valinnat ottavat silmään, sanoo suntio Ilkka Vasalampi

– Joskus tekisi mieli sanoa, että jatka hametta kymmenellä sentillä. Mutta ei täältä ketään ulos lähdetä ajamaan.

Aamulla sakastin mittarin elohopea lähestyy 30:a. Sari Vähäsarja / Yle

Kivikirkot pysyvät viileinä pidempään. Vanha Kaarlelan kirkko Kokkolassa oli vielä alkukesästä suorastaan viileä, mutta nyt senkin lämpötila on noussut. Yhä se on silti kaupunginkirkkoa kylmempi.

– Kevytrakenteista Kokkolan kirkkoa voisi verrata kevyttakkaan: se tulee nopeasti lämpimäksi, mutta myös jäähtyy äkkiä. Kaarlelan kirkkoa taas voi verrata varaavaan takkaan: sen kun saat lämpimäksi, tulee leuto talvi Kirkonmäelle, nauraa suntio Ilkka Vasalampi.

Kokkolan kirkkoon mahtuisi hänen mukaansa kuutiotilavuudeltaan lähes kaksi Kaarlelan kirkkoa, joka taas painaa kaksi kertaa kaupungin kirkon verran. Massan lämpeneminen kestää puolestaan kauan.

Jos kuumia kesiä tulee enemmänkin, Vasalammin mukaan on pakko alkaa tehdä teknisiä muutoksia.

– Ei yksi pääsky kesää tee. Näitä pitäisi varmaan tulla niin monta peräkkäin, että alkaisi päättäjäporukallakin tulla hiki, virnistää Vasalampi.