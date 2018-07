Suomalaiset palomiehet sammutustöihin Keski-Ruotsin pahoille paloalueille – palot keskittyvät nyt Keski-Ruotsista etelään

Suomi lähettää kolmelta alueelta kootun palomiesten ryhmän keskelle pahoja metsäpaloja Ljusdalin kuntaan Keski-Ruotsiin.

Sisäministeriö on vahvistanut joukon lähettämisen.

Joukko lähtee Ruotsiin Torniosta ja on paikalla tositoimissa Ljusdalissa lauantaina. Joukko on koottu kolmesta pohjoisen palo- ja pelastuslaitoksen ryhmästä ja sen vahvuus on noin 30 sammuttajaa.

Matkassa on myös paloautojen lisäksi säiliöautoja, moottoriruiskuja ja maastokelpoisia ajoneuvoja.

Ruotsin pahimmat metsäpaloalueet ovat keskittyneet Keski-Ruotsista etelään. Suomalaiset tulevat näillä näkymin korvaamaan osittain Ljusdalissa olevia puolalaisia ja ruotsalaisia sammuttajia.

– Suomalaiset ovat meidän käytettävissä lauantaina. Tarvitsemme maajoukkoja, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti, kuten suomalaisten ryhmä, pelastusasiantuntija Peter Arnevall muun muassa sammutusvalmiudesta vastaavasta MSB:stä Ruotsin radion haastattelussa.

Sisäministeriön mukaan lähtijät eivät heikennä Suomen sammutusvalmiutta, sillä he lähtevät Ruotsiin vapaavuoroista Pohjois-Savon, Oulu-Koillismaan sekä Lapin pelastuslaitoksista.

Suomalaiset arviolta viikon komennuksella

Näillä näkymin pelastuslaitosten palomiehet ja sopimuspalokuntalaiset ovat sammutustöissä viikon verran. Kestoa voi sisäministeriön mukaan tarvittaessa pidentää. Ruotsin viranomaisten mukaan esimerkiksi Ljusdalissa tarvitaan palomiehiä ainakin koko elokuun ajan.

Arnevall kertoo, että suomalaiset aloittavat työt Kårbölen paloalueella. Alueelle on annettu evakuointimääräys torstaina ja olosuhteita pidetään vaikeina.

Kårböle on yksi niistä viidestä alueesta, johon on julistettu yleinen vaaratilanne metsäpalojen takia. Tilanne voi vielä vaikeutua, sillä kuivuuden ohella Ruotsin ilmatieteenlaitos ennustaa myös tuulen voimistuvan.

Ruotsin palot ovat keskittymässä suomalaisten alueelta etelään. Metsäpaloriski on lähipäivinä pahin Keski- ja Etelä-Ruotsissa.

Tällä hetkellä paloja sammuttamassa on 250 palomiestä ja neljä isoa sammutuskopteria. MSB:n arvion mukaan isoimpia paloja pystytään pitämään tällä hetkellä aisoissa. He keskittyvät estämään pienempiä paloja muuttumasta isommiksi.

