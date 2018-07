Tummia meikkivoiteita kysytään yhä enemmän, mutta kalleus ja suppea tarjonta harmittavat – Louise Mujawimana joutuu matkustamaan ostoksille Helsinkiin

Tummien meikkivoiteiden tarjonta on Suomessa heikkoa, vaikka meikkifirmat muuta lupaavatkin.

Vastaava tilanne voisi kuvitteellisesti tapahtua farkkuostoksilla. Kaikki housumallit loppuisivat kokoon M, vaikka tarvitsisit isompaa. Tummaihoisella suomalaisella on usein edessään samankaltainen tilanne myymälöissä, kun etsinnässä on sopivan sävyinen meikkivoide tai meikkipuuteri.

Lahtelainen Louise Mujawimana, 17, löytää kotikaupungistaan vain harvoin sopivaa meikkivoidetta. Ykköstavaratalossa valikoima on hämmentävän suppea, mutta kansainvälisen ketjun myymälässä aavistuksen parempi.

– Ostan minulle oikeansävyistä meikkivoidetta yhdestä myymälästä Helsingistä. Mutta ei Helsingistäkään oikein kunnon valikoimia löydy, harmittelee Mujawimana.

Hän on turvautunut myös verkkokauppoihin, vaikka meikkivoiteen tai -puuterin ostaminen on helpointa silloin, kun sävyn sopivuutta voi kokeilla omaan ihoonsa myymälän testipullosta.

– Myytävänä olevat tummat meikkivoiteet ovat minusta yllättävän kalliita.

Muun muassa blogikirjoituksistaan tunnetussa Ruskeat tytöt -yhdistyksessä tunnistetaan meikkien saatavuusongelma. Meikkitaiteilija Jennifer Appletonin mukaan erityisesti edullisia meikkivoiteita on vaikea löytää tummemmissa sävyissä.

– Viime vuosina aihe on ollut enemmän esillä ja muutamat meikkisarjat ovat siihen reagoineet. On yleistä, että sävyjä kyllä olisi olemassa enemmän, mutta niitä ei välttämättä ole saatavilla Suomessa.

Mainoksessa annetaan ymmärtää, että sävyjä olisi tarjolla enemmänkin. Kuva lahtelaisen tavaratalon meikkivoidetarjonnasta. Janne Ahjopalo / Yle

First World Problem -kuittailua

Appletonin mukaan meikkien heikon saatavuuden nostaminen esille kohtaa vähättelyä.

– Yleinen argumentti on, että onhan tällä ja tälläkin merkillä tummia sävyjä, mutta joko niitä sävyjä on vain muutama tai kyseinen sarja ei ole edullinen. Vähävaraisilla tummaihoisilla ei siis välttämättä ole mahdollisuutta ostaa oikeanväristä meikkivoidetta, kun taas vaaleaihoisilla on.

Louise Mujawimana ei ole jäänyt vain ihmettelemään, jos myymälän meikkivalikoima on ollut hänen kannaltaan suppea. Hän on kysynyt neuvoa myyjiltä.

– He ovat yrittäneet kyllä ehdottaa, mikä sävy sopisi, mutta oikeasti sävy on ollut minulle aivan liian vaalea. Jos olen halunnut tilata oikeansävyistä voidetta, myyjät eivät ole pyyntööni reagoineet.

Myytävänä olevat tummat meikkivoiteet ovat yllättävän kalliita. Louise Mujawimana

Suurista meikkifirmoista kerrotaan, että tummempien meikkivoiteiden ja -puutereiden kysyntä on lisääntynyt Suomessa. Esimerkiksi L'Oréalista ja Lumenesta todetaan, että diversiteetti eli monimuotoisuus on osa yhtiöiden strategiaa.

– Kaikilla meikkibrändeillämme on tarjota sekä vaaleita että tummempia sävyjä. Sävyvalikoimat laajenevat nykyisestä loppuvuodesta ja ensi vuonna, toteaa L'Oréalin viestintäjohtaja Tarja Kuusela.

Ruskeiden tyttöjen meikkitaiteilija Jennifer Appleton ei täysin usko meikkifirmojen vakuutteluihin.

– On ongelmallista, että brändi lisää muutaman tumman sävyn valikoimaan ja kutsuu itseään inklusiiviseksi. Se että brändillä on 40 eri sävyä, ei todellakaan tarkoita, että sävyjä olisi kaikille. Usein ne ensimmäiset 30 sävyä ovat vaaleita ja loput kymmenen tummia.

Mujawimana ihmettelee, miksi tummat meikkivoiteet ovat useimmiten kalleimmissa merkeissä. Janne Ahjopalo / Yle

Vain suosituimmat tuotteet myyntitiskillä

Meikkifirmojen mainostamasta aiempaa laajemmasta tummien sävyjen tarjonnasta huolimatta todellisuus on myymälöissä usein toinen. Vaikka meikkivalmistajat tarjoaisivat kohtuullisesti vaihtoehtoja, myymälän sisäänostaja voi päätyä vähempään. Tämä näkyy esimerkiksi Sokos-tavarataloissa eri puolilla Suomea.

– Myymälämme ovat erikokoisia. Tila vaikuttaa valikoiman suuruuteen ainakin joissakin meikkimerkeissä. Lisäksi sisäänostaja suosii useimmiten niitä tuotteita, joista on eniten kysyntää, muotoilee SOK-vähittäiskaupan myyntijohtaja Hans Backström.

Lahtelainen Louise Mujawimana toivoisi oman kaupunkinsa myymälöihin parempia meikkivoidevalikoima.

– Olisi kivaa, kun ei tarvitsisi aina pettyä.