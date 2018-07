He luopuvat vapaistaan auttaakseen Ruotsin metsäpalojen sammuttamisessa – "Se tulee olemaan fyysisesti raskas keikka"

Kun palomies-lähihoitaja Kerttu Ylimartimo sai torstaina kesken työvuoron tiedon siitä, että hänellä olisi mahdollisuus lähteä auttamaan Ruotsin metsäpalojen sammuttamisessa, hänen ei tarvinnut miettiä vastausta pitkään.

– Tämä tuli niin lyhyellä varoitusajalla, että en ole ehtinyt edes jännittää, hän sanoo.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensimmäinen naispalomies on yksi noin 30 sammuttajasta, jotka lähtevät tänään kohti Ruotsia. Joukkue on koottu Lapin, Pohjois-Savon ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitosten ryhmistä. Ruotsalaisten viranomaisten käytettävissä he ovat huomenna lauantaina.

Kerttu Ylimartimo. Matti Myller / Yle

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueelta lähtee tänään kohti Torniota kuuden pelastajan ryhmä, jota johtaa Jari Hartikainen. Yksikössä on sammutusauto, säiliöauto ja miehistönkuljetusauto tarvikekärryineen. Ryhmä kokoontuu Tornioon muiden alueiden sammuttajien kanssa ja lähtee Hartikaisen mukaan lauantaiaamuna rajan yli autokolonnana.

– Mielikuva on, että toimimme jonkinlaisina vaihtomiehinä siellä. Vapautetaan henkilöstöä, joka on ollut jo pidemmän aikaa töissä. He pääsevät huilaamaan ja palaavat sitten jossakin vaiheessa töihin.

"Sattui olemaan viikko vapaata"

Jari Hartikainen. Matti Myller / Yle

Niin Hartikainen kuin Ylimartimo luopuvat vapaistaan päästäkseen ulkomaan komennukselle. Hartikainen on ollut vastaavalla reissulla aiemminkin, ja ne ovat olleet hänelle opettavaisia ja mielenkiintoisia kokemuksia. Vastavalmistuneelle Ylimartimolle kerta on ensimmäinen.

– Sattui olemaan viikko vapaata tulossa, niin tartuin tilaisuuteen. Näitä ei varmaan kovin paljon uran aikana tule, Ylimartimo miettii.

Hartikaisella on kokemusta metsäpalojen sammuttamisesta jo ennestään. Hän tietää, että urakka on kova ilman painostavia helteitäkin.

– Kun palo on tavallaan jo kulkenut ohi, loppujen palopesäkkeiden sammuttaminen on vaikeaa. Se on ihan fyysistä käsityötä, mitä siellä tehdään, hän kuvaa.

– Fyysisesti se tulee olemaan aika raskas keikka.

Näillä näkymin suomalaiset ovat sammutustöissä viikon verran. Pelastusasiantuntija Peter Arnevall kertoi aiemmin perjantaina Ylelle, että suomalaiset aloittaisivat työt Kårbölen paloalueella. Alueelle on annettu evakuointimääräys torstaina ja olosuhteita pidetään vaikeina.