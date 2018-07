Tämä on Suomen pisimpään myynnissä ollut auto – ”Hintalapussa luki 45 000 markkaa vuonna 2001”

Autokauppias Jari Lundan laittoi suurin odotuksin Opel GT:n ilmoituksen Nettiauto-sivustolle yli 13 vuotta sitten. Siellä se on edelleen.

Lempääläläinen Jari Lundan on tehnyt autokauppaa vuodesta 1980. Eräällä autonhakureissulla, todennäköisesti äitienpäivänä vuonna 2001, tie vei Saksassa Bremerhavenin lähistölle.

– Oli pyhäpäivä, kun menin yhdeltä yksityishenkilöltä ostamaan matkailuautoa. Minulla oli salkussa ilmoituksia muista mielenkiintoisista autoista siitä lähistöltä. Yksi oli tämä Opel GT. Kysyin siltä kaverilta, tunteeko hän sen myyjää, Lundan muistelee.

Lundan luuli, että hänellä kävi valtava tuuri, kun Opelia myyneen liikkeen kauppias oli menossa pyhäpäivästä huolimatta käymään liikkeessään puoliltapäivin.

– Hän sanoi, että kello 12 on joku tulossa junalla katsomaan juuri sitä autoa.

Vuosimallin 1972 Opel GT oli vuonna 1995 pidettyä autonäyttelyä varten tuunattu Corvetten näköiseksi. Hienolta näytti. Lundan meni katsomaan.

Toinen mies saapui myös sovitusti liikkeeseen, mutta huomasi Opelin oven alareunassa hiukan ruostetta. Pian Lundanille selvisi, että mies oli lähetetty ostamaan autoa toisen miehen toimeksiannosta.

Tämä asiamies yritti kiivaasti soittaa varsinaiselle autonostajalle, jotta voisi varmistua, ottaako tämä auton ruostelöydöstä huolimatta. Silloin Lundan iski.

– Sanoin, että tarjoan 300 (D-markkaa) enemmän, tehdään kaupat heti. Se toinen kaveri ei saanut isäntäänsä kiinni. Vaikka osaan mielestäni hyvin saksaa, niin myyjä oli ymmärtänyt väärin ja laittoi kauppasopimukseen 300 vähemmän. Niinpä sain auton 600 markkaa halvemmalla kuin olisin ollut valmis maksamaan.

"Jos joku tulee, katsastan sitten"

Opel tuli Travemündestä Suomeen ja Lundan pisti harvinaisen klassikon Lempäälässä myyntiin.

– Siellä on jossain vielä se vanha hintalappukin. Olisiko hintalapussa ollut 45 000 markkaa vuonna 2001?

Aluksi Opel seisoi myynnissä rekisteröimättämänä. Varsinainen käyttöönottopäivä Suomessa oli 27. toukokuuta 2002. Silloin niin Suomi kuin Saksakin olivat jo muuttuneet euroa käyttäviksi maiksi.

Vuonna 2005 Jari Lundan päätti kokeilla tahmeasti kaupaksi käyneen Opelin myymistä netissä. Hän laati ilmoituksen nettiauto.com -palveluun (siirryt toiseen palveluun).

– Auto on ollut siellä nyt 4 891 päivää yhtäjaksoisesti ja ilmoitusta on katsottu 231 977 kertaa. Se on keskimäärin 47 kertaa joka vuorokausi.

Nettiauton kaupallinen tuottaja Erno Kalalahti kertoo, että keskimäärin autot ovat sivustolla myynnissä noin sata päivää. Auton voidaan sanoa menevän huonosti kaupaksi, jos se on myynnissä yli 50 päivää.

Lundanin Opel-ilmoitus on maksanut kauppiaalle reilun 13 vuoden aikana useita satasia.

Mutta Jari Lundan ottaa homman jo huumorilla. Viime vuodet on autossa ollut 7 000 euron hintapyyntö. Vuonna 2010 hän pisti auton tarjoukseen ja pyysi siitä 4 950 euroa, mutta korotti sen sitten saman vuoden lokakuussa 9 000 euroon.

Tulos on kuitenkin aina ollut sama, kauppa ei käy. Opel on viimeksi käynyt katsastuskonttorilla kesällä 2011.

– Yhteydenottoja on ollut jonkun verran, mutta ei sellaista, joka olisi halunnut sen ottaa. Jos joku tulee, niin katsastan sitten, Lundan lupaa.