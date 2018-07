Tukes myönsi hätälupia gammayökkösen torjuntaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt poikkeuslupia gammayökkösen torjuntaan. Tukes kertoo tiedotteessa, että luvat koskevat kasvinsuojeluaineiden käyttöä härkäpapu-, kumina-, öljykasvi- ja herneviljelyksillä.

Gammayökkönen on perhonen, jonka kuuma sää on todennäköisesti houkutellut Suomeen. Pro Agrian mukaan sen olemassaolon huomaa viljelyksillä vasta toukista, jotka voivat pahimmillaan syödä hyötykasvipellosta kaiken.

Tukesin mukaan luvat kasvinsuojeluaineiden käyttöön on myönnetty, koska kyseessä on hätätilanne. Luvat on annettu kahdelle valmisteelle.

