Putin kutsui Trumpin Moskovaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoo kutsuneensa yhdysvaltalaisen virkaveljensä Donald Trumpin vierailulle Moskovaan.

Putin on parhaillaan BRICS-maiden kokouksessa Etelä-Afrikassa.

Kokouksen yhteydessä Putin kertoi olevansa itse valmis tapaamaan Trumpin joko Washingtonissa tai Moskovassa. Putinin mielestä puhelinkokoukset eivät ole riittävä yhteydenpitotapa, kun heidän on puhuttava tärkeistä aiheista, kuten Iranin ydinasesopimus, Lähi-idän konfliktit ja aserajoitussopimukset.

Presidentit tapasivat viime viikolla Helsingissä. Tapaamisen konkreettisista päätöksistä ei ole kerrottu, koska heidän keskusteluunsa ei osallistunut tulkkien lisäksi ketään muita.

Myöhemmin Trump kertoi kutsuneensa Putinin Yhdysvaltoihin, mutta vierailun ajankohtaa päätettiin lykätä ensi vuoteen, koska Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii edelleen Venäjän mahdollista sekaantumista Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Trump on saanut myös osakseen valtavaa kritiikkiä, koska sanoi uskovansa asiassa mieluummin Putinia kuin maansa tiedusteluviranomaisia.

– Koskien tapaamistamme, ymmärrän hyvin, mitä presidentti Trump on sanonut. Hän haluaa uusia tapaamisia. Olen valmis siihen, Putin sanoi.

– Me olemme valmiit kokouksiin. Me olemme valmiit kutsumaan Trumpin Mposkovaan. Kaikin mokomin, itse asiassa hänellä on jo kutsu. Olen kertonut hänelle siitä.

Putinin mukaan valtiovierailut edellyttävät, että taustatekijät ovat kunnossa. Hän ei maininnut, milloin oli kutsunut Trumpin Venäjälle.

BRICS-maihin kuuluvat Venäjän ja Etelä-Afrikan lisäksi Brasilia, Kiina ja Intia. Maat tekevät taloudellista yhteistyötä.

Lähteet: Reuters, Tass, AFP