Metsä vetoaa kaupunkilaisiin – Pääkaupunkiseudun partiolippukuntiin jonotetaan jopa vuosia

Pääkaupunkiseudun partiolaiset pitävät parhaillaan suurleiriään Lammin Evolla. Ohjelmassa on muun muassa suunnitusta.

Partiotoiminta kasvattaa suosiotaan, mutta ryhmien vetäjistä on etenkin pääkaupunkiseudulla huutava pula. Ohjaaksi voi ryhtyä, vaikkei olisi partiotaustaa.

Lammilla sijaitsevalle Evon retkeilyalueelle on noussut tällä viikolla tuhansien telttojen kylä. Pääkaupunkiseudun partiolaisten Kliffa-suurleiri on koonnut yhteen 5 600 lasta ja nuorta nauttimaan kesälomasta luonnon helmassa. Vanhimpien osallistujien leiri kestää ensi viikon tiistaihin.

Leirin teema on tänä vuonna perinteiset partiotaidot. Asiat, joita opettelisivat mielellään myös sadat sellaiset lapset ja nuoret, jotka eivät ole suuren suosion vuoksi mahtuneet mukaan lippukuntien toimintaan.

Vapaaehtoisten varassa pyörii paitsi Evon suurleiri myös lippukuntien järjestämä toiminta; partioaatteen mukaisesti.

Yksi ison osan vapaa-ajastaan partiotoiminnan parissa viettävistä vapaaehtoisista on espoolaisen Mankkaan Eräsusien johtaja Ville Vuorenmaa.

Hän viettää Evolla omaa kesälomaansa johtaen tuhannen leirillä työskentelevän vapaaehtoisen joukkoa.

Vetäjäpula on myös Vuorenmaalle tuttu.

– Tulijoita meidänkin lippukuntaamme olisi enemmän mitä olemme vetäjäpulan vuoksi voineet ottaa. Partion suosio on lasten keskuudessa kovassa nousussa. Ryhmien vetäjiä vaan tarvittaisiin nyt kipeästi lisää, itse jo nuorena sudenpentuna eli pienenä alakoululaisena partioon liittynyt Vuorenmaa toteaa.

Myös Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n puheenjohtaja Siiri Kihlström tunnistaa haasteen.

– Jonossa olevista ei ole yhtenäistä rekisteriä, mutta heitä on varmasti satoja, ellei tuhansia, Kihlström kertoo.

Pääkaupunkiseudun partiolaisten määrä on kasvanut muutamassa vuodessa tuhansilla. Lippukuntatoiminnassa on mukana tällä hetkellä 12 000 partiolaista.

Omaa partiotaustaa ei tarvita

Koska kaikki tulijat haluttaisiin ottaa mukaan, Suomen Partiolaiset ovat koonneet uusille ohjaajille runsaasti erilaista materiaalia, joiden avulla pyritään madaltamaan kynnystä ryhtyä partioryhmien vetäjiksi.

Toisin kuin moni saattaisi luulla, tehtävään voi hakeutua hyvin jopa ilman omaa partiotaustaa.

– Varsinkin lasten kanssa pärjää pitkälle ihan silkalla maalaisjärjellä. Partio kun on kuitenkin todella paljon muutakin kuin pelkkien solmujen opettelua, muistuttaa Eräsusien Ville Vuorenmaa naurahtaen.

Myös Siiri Kihlström vakuuttaa, että mukaan lähteville aikuisille annetaan koulutusta ja tukea.

– Lisäksi ryhmiä johdetaan usein pareittan, jolloin keltanokka saa mahdollisuuksien mukaan kaverikseen jonkun kokeneemman eränkävijän, Vuorenmaa jatkaa.

"Partiossa omalla toiminnalla on merkitystä"

Vuosien aikana lukuisia partioryhmiä vetäneet Siiri Kihlström sekä Ville Vuorenmaa vakuuttavat, että vaikka lippukunnissa tehtävästä työstä ei saa rahallista palkkaa, kannattaa sitä silti ehdottomasti tehdä.

– Suosittelen partioryhmän vetämistä ehdottomasti kaikille. Tämä on todella antoisaa hommaa. Ainakin minulle itselleni elämäntapa, jota en todellakaan haluaisi vaihtaa pois, Vuorenmaa toteaa.

Myös Siiri Kihlström näkee toiminnassa paljon positiivista.

– Partiossa ehkä tärkeimpiä asioita on tunne siitä, että omalla toiminnalla on jotain merkitystä. On osa jotain isompaa ja sitten samalla tutustuu ihmisiin, joihin ei olisi muuten tutustunut, Kihlström jatkaa.

Lasten hymy on paras palkka

Vaikka vetäjistä on paikoitellen kova pula ja moniin ryhmiin otetaan uusia jäseniä vain jonoon, löytyy pääkaupunkiseudulta myös sellaisia lippukuntia, joissa partion pääsee aloittamaan heti.

Mukaan mieliviä kehotetaan ottamaan rohkeasti yhteyttä lippukuntiin, joita löytyy lukuisia eri puolilta pääkaupunkiseutua.

– Olipa sitten kiinnostunut toiminnasta joko partiolaisena taikka ryhmän vetäjänä, niin kannattaa vain olla aktiivinen ja kysellä tilannetta vaikka omaa kotia lähimmästä lippukunnasta, Kihlström neuvoo.

– Ja mikäli kyse on omasta lapsesta ja jono on pitkä, kannattaa vakavasti harkita, josko itse voisi vaikuttaa tilanteeseen ilmoittautumalla samalla vapaaehtoiseksi ryhmää vetämään. Aikaa toimintaan ei välttämättä mene viikkotasolla kuin muutama tunti ja se hymy, minkä näkee innostuneiden lasten kasvoilla, on kyllä palkoista parhain, Ville Vuorenmaa sanoo.