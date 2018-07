AVI: Kuumuus vaivaa lähes kaikkia sairaaloita – lääkkeiden säilytyksessä on ollut puutteita

AVI:n aluehallintoylilääkäri toivoo, että henkilöstö kirjaisi potilasasiakirjoihin, jos kuumuus on jollakin tavalla vaikuttanut hoitoihin.

Sairaaloita vaivaava kuumuus on pantu merkille myös Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Yle kertoi eilen, että esimerkiksi Meilahden tornisairaalan leikkaussaleissa ja teho-osastolla lämpötila lähentelee jo 30 astetta, ja ilma on hyvin kosteaa.

– Kyllä se kuulostaa aika ikävältä. Ja sellaiselta tilanteelta, että vaatii varmasti erityistoimenpiteitä, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen.

Hän uskoo, että helteen vaikutukset koskettavat tavalla tai toisella lähes kaikkia sairaaloita. Vain joissakin uudemmissa yksiköissä korkeat lämpötilat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja niissä tilanne voi nyt olla helpompi.

Lääkkeitä säilytetty liian lämpimässä

AVI on kuluneen kesän aikana tehnyt normaaleja tarkastuskäyntejään ja havainnoinut myös sitä, miten kuumuus on huomioitu eri yksiköissä. Nyt heinäkuussa huomiota on kiinnitetty erityisesti lääkkeiden säilytykseen.

– Toissapäivänä olin juuri yhdellä tarkastuskäynnillä, jossa todettiin, että lääkkeenjakohuoneen lämpötila oli yli kolmekymmentä astetta. Ja se on aivan liian korkea lämpötila lääkkeiden säilymisen kannalta, Floréen kertoo.

Hänen mukaansa väärin säilytetyillä lääkkeillä voi olla merkittäviä terveysvaikutuksia: ne saattavat esimerkiksi menettää tehoaan tai niistä voi muodostua haitallisia yhdisteitä.

Floréen uskoo, että säilytyshankaluuksia on erityisesti hoivakodeissa, joissa lääkkeitä käytetään paljon, mutta valvonta ei ole yhtä tarkkaa kuin sairaaloissa.

Sairaala päättää itse sulkemisesta

Etelä-Suomen AVI:in ei ole ainakaan vielä tullut yhtään kuumuudesta johtuvaa valitusta. Floréen huomauttaa, että usein valitukset tulevatkin vasta jälkikäteen.

Hän toivookin, että terveydenhuollon ammattilaiset kirjaisivat asianmukaisesti potilasasiakirjoihin, jos lämpö on jollakin tavalla vaikuttanut hoitoihin. Silloin asia voidaan ottaa huomioon, kun kesää koskevia kanteluita käsitellään.

Jos kuumuuden aiheuttamat ongelmat menisivät jossakin sairaalassa niin hankaliksi, ettei potilasturvallisuutta pystyttäisi enää takaamaan, pitäisi sulkemispäätös tehdä kyseisessä sairaalassa.

– Milloin ei pystytä toteuttamaan asianmukaista lääkehoitoa, toimenpidehoitoja, perushoitoa. Siinä tilanteessa on etsittävä sitten muu ratkaisu, aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen sanoo.