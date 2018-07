Analyysi: Kuka valehtelee, entinen luottomies vai presidentti itse? – Hurja talouskasvu pelastaa Trumpin kujanjuoksulta

WASHINGTON Michael Cohen oli vuosikausia asianajaja ja presidentti Donald Trumpin luottomies. Hän hoiti liikesopimukset, oikeustaistelut ja teki tarvittaessa likaiset työt.

Aikuisviihdetähti Stormy Daniels väittää Cohenin uhkailleen hänet hiljaiseksi ennen presidentinvaaleja suhteestaan Trumpiin. CNN:n julkisti alkuviikosta nauhan malli Karen McDougalin vaientamisesta.

Nauhan tekijä ja levittäjä on Cohen, josta on tullut Trumpin johtava vihamies Yhdysvalloissa. Trump twiittasi, ettei tiennyt Cohenin raukkamaisesti nauhoittaneen luottamuksellisia keskusteluja.

Keskeinen kysymys on nyt, kuinka paljon Cohenilla on nauhoja ja muita todisteita Trumpia vastaan.

Cohen väittää Trumpin tienneen koko Venäjä-tutkimuksen keskiössä olevasta tapaamisesta Trump Towerissa kesäkuussa 2016.

Trumpin silloisen presidentinvaalikampanjan vetäjä, tällä hetkellä raskaiden syytteiden takia tutkintavankeudessa istuva Paul Manafort, Trumpin poika Donald Trump Jr. ja vävy Jared Kushner keskustelivat Kremliä lähellä olevien henkilöiden kanssa tulevista vaaleista.

Trump on visusti kiistänyt tienneensä tapaamisesta, viimeksi perjantaina. Cohen kuitenkin väittää toista ja sanoo pystyvänsä todistamaan sen koko Venäjä-vyyhtiä selvittävälle erikoistutkija Robert Muellerille.

Panoksia nostaa nyt se, että joko Cohen tai Trump valehtelee. Cohen on kääntänyt kelkkansa pelastaakseen oman nahkansa. Hän voi joutua vankilaan samoin kuin Manafort, joka myös voi muuttua yhteistyöhaluiseksi tutkijoiden kanssa.

Edelliset presidentit olisivat voineet luhistua jo Trumpia vastaan tähän mennessä heitetyn loan ja syytösten alle. Yhdysvaltain poliittinen elämä on kuitenkin muuttunut.

Kohu-uutisten virta on niin valtava, ettei kukaan pysy perässä. Trumpin vankin kannattajakunta on päättänyt olla uskomatta mihinkään presidentin kannalta raskauttaviin uutisiin.

Trumpin pelastuksena ovat myös huippuluokan talousluvut, joihin koko suuri yleisö uskoo. Samaan aikaan kun media pyöritti perjantaina Cohenin puheita, kertoi Trump Valkoisen talon pihalla 4,1 prosentin talouskasvusta vuoden toisella neljänneksellä.

Presidentti Bill Clinton lausui aikoinaan vaalivoittonsa salaisuudeksi: "It's the economy, stupid." Niin kauan kuin Trumpin kannattajilla Yhdysvalloissa menee taloudellisesti niin hyvin kuin nyt, he kiittävät siitä istuvaa presidenttiä.

