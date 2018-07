Herätys: Työllisyystilastot kuumentavat tunteita, pilvet häiritsivät kuunpimennystä, helle vain jatkuu

Tilastot ovat täynnä tunnin viikossa töitä tekeviä valetyöllisiä – voiko työllisyystilastoihin luottaa?

Työllisyys kasvaa kovaa vauhtia, mutta työllisyystilastot kuumentavat tunteita. Moni epäilee, että tilastoihin ei voi luottaa. Mistä on kyse? Selvitimme 6 väitettä, jotka koskevat työllisyystilastoja. Työllisyyskasvussa ei itsessään ole mitään kiistanalaista, mutta tilastojen tulkinta ei ole yksinkertaista.

Marja Väänänen / Yle

Tavaraliikenne Euroopassa vain kasvaa

Kuorma-autoja risteilee yhä enemmän Euroopan teillä muun muassa verkkokaupan kasvun takia. Myös kuskien aikapaineet kasvavat, kun mantereen halki pitäisi ehtiä jopa vain kahdessa päivässä. Toimittaja Anna Saraste kävi seuraamassa hektistä kuorma-autorallia, joka ei kaikkia kuljettajia miellytä.

Rekan nupissa. Kuva: Stefanie Loos

Jo toinen konflikti päättymässä Afrikassa

Eritrea kertoo, että Somalian presidentti Mohamed Abdullahi Mohamed saapuu tänään vierailulle Eritreaan. Kyseessä on jo toinen maa, johon Eritrea lämmittelee suhteitaan lyhyen ajan kuluessa. Heinäkuun alussa Eritrea ja Etiopia sopivat suhteiden normalisoinnista reilun 20 vuoden sotatilan päätteeksi. Eritrealla ja Somalialla ei ole ollut diplomaattisia suhteita melkein 15 vuoteen, koska Eritrean on syytetty tukevan Somalian islamistikapinallisia. Eritrea on kiistänyt syytteen.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed ja Eritrean presidentti Isaias Afwerki avasivat Eritrean suurlähetystön Etiopiassa 16. heinäkuuta. EPA

Pilvet haittasivat kuunpimennyksen seuraamista

Perjantai-iltana tapahtui pitkään odotettu harvinainen, täydellinen kuunpimennys. Ilmiö koki kuitenkin monien pettymykseksi takaiskun: pilvet haittasivat kuunpimennyksen seuraamista monin paikoin Suomessa. Muualla päin maailmaa pimennys näkyi paremmin. Yle on julkaissut lukijoiden lähettämiä parhaita kuvia kuunpimennyksestä.

Vihdissä metsikön keskellä. Jonne Mattila

Hellettä ja poutaa

Sää jatkuu pääosin helteisenä ja poutaisena. Päivällä lämpötila kohoaa laajalti 23 ja 31 asteen välille. Metsäpalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosissa. Eteläisillä merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta. Muutoin veneilijöitä huomautetaan monin paikoin itä- ja koillistuulesta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.