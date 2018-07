Maakuntapäättäjiksi halutaan mieluummin uusia kasvoja kuin kokeneita konkareita

Maakuntavaaleissa esimerkiksi puolueen sote-kannalla on äänestäjälle enemmän merkitystä kuin oman sosiaaliryhmän etujen ajamisella. Ratkaisevinta äänestyspäätöstä tehdessä on kuitenkin puolueen aatteellinen linja ja toiminta koko maassa. Tämä ilmenee lauantaina julkistetusta Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Kyselyn perusteella äänestäjät myös haluavat maakuntapäättäjiksi mieluummin uusia kasvoja kuin kokeneita konkareita. Uutta kasvoa äänestäisi 32 prosenttia vastaajista, kun taas kokeneelle henkilölle äänensä antaisi 19 prosenttia vastaajista.

Sote-uudistuksen valmistelua johtava alivaltiosihteeri Päivi Nerg on toivonutkin, että maakuntavaltuustoon ei pyri sama ihminen, joka on jo valtuutettu kunnassaan ja kansanedustaja.

– Hattua joutuu vaihtamaan liian usein. Toivoisin, että ihmiset tekevät reilusti ratkaisuja, Nerg sanoi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa tällä viikolla.

Kantar TNS:n toteuttamiin haastatteluihin vastasi 1 004 äänioikeutettua eri puolilta Suomea Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vaalikoneet eivät juuri vaikuta puoluevalintaan

Tärkeää äänestäjille on myös puolueen linja maakunnan päätöksenteossa, mutta se on tutkimuksen perusteella vähemmän merkityksellinen kuin aatteellinen linja, joka on peräti 67 prosentille vastaajista ratkaisevinta äänestyspäätöksessä. Yhtä suuri prosentti vastaajista pitää puolueen toimintaa koko maassa ratkaisevimpana.

Se, että puolue ajaa oman sosiaaliryhmänsä etuja on tärkeää 52 prosentin mielestä. Yli puolelle vastanneista myös sillä on merkitystä, että puolue on asettanut ehdokkaita äänestäjän kotikunnasta.

Sen sijaan vain noin yksi kymmenestä uskoo ystävien ja vaalikoneen suositusten vaikuttavan puoluevalintaan maakuntavaaleissa.

Maakuntavaltuustot on määrä valita vaaleilla ensi toukokuussa, mutta maakunnat aloittavat vasta vuonna 2021. Kaikki tämä edellyttää, että sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait hyväksytään eduskunnassa marras-joulukuussa.

Lähteet: STT