Syyrian hallinto ja kurdit aloittivat rauhanneuvottelut

Kurdien johtama Syrian Democratic Council (SDC) on aloittanut rauhanneuvottelut Syyrian hallituksen kanssa.

SDC kertoi tänään lauantaina, että se ja Syyrian hallitus ovat päättäneet muodostaa työryhmiä viemään rauhanprosessia eteenpäin.

SDC:n mukaan tavoitteena on laatia "tiekartta kohti demokraattista, desentralisoitua Syyriaa".

Neuvottelut alkoivat aiemmin tällä viikolla rauhankehityksen teknisistä yksityiskohdista, kuten hallinnon virkamiesten palaamisesta sekä sodan tuhoamien rakennusten jälleenrakentamisesta.

Kurdien johtama SDC koostuu lukuisista oppositioryhmistä ja se on saanut tukea Yhdysvalloilta. SDC ja sen aseellinen siipi Syrian Democratic Forces pitää hallussaan neljäsosaa Syyrian alueesta maan pohjois- ja itäosassa.

Syyrian hallitus ja presidentti Bashar al-Assad ovat vaatineet, että hallituksen valtaan on palautettava "jokainen tuuma Syyrian maaperästä". Erityisesti kiistaa on ollut SDF:n hallussaan pitämästä Manbijin kaupungista. Se sijaitsee maan pohjoisosassa, Eufratjoen länsipuolella. Hallitus vaatii, että kurdit vetäytyvät Eufratin itäpuolelle.

Kurdien tavoite on säilyttää autonominen asemansa, joka heillä oli ennen sisällissodan alkamista.

Presidentti Assad ei ole suoraan luvannut sitä. Kurdihallinnosta puhuessaan hän on käyttänyt ilmausta "väliaikaiset rakenteet".

Hallitus ja SDC ovat välttäneet keskinäistä vihanpitoa ja ovat ajoittain sotineet samassa rintamassa terroristijärjestö Isistä vastaan. Osapuolten välillä on silti kyräilyä ja epäluuloa.

SDC:n ja hallituksen läheneminen on kiperä paikka Yhdysvalloille, jolla on edelleen sotilaita tukemassa SDF:n toimintaa. Yhdysvallat on sanonut, että sen joukot pysyvät Syyriassa niin kauan, kuin maassa on Iranin sotilaita.

