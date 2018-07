Herätys: Natsien lomaunelmasta tuli kallis sijoituskohde, Indonesiassa voimakas maanjäristys, ukkosta luvassa

Maanjäristys vaatinut kuolonuhreja Indonesiassa

Indonesiassa on tapahtunut voimakas maanjäristys sunnuntaina aamulla paikallista aikaa. Tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin 10 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut maanjäristyksen seurauksena. Lombokin saarella tapahtuneen järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 6,4. Järistyksen keskus oli seitsemän kilometrin syvyydessä. Lombok sijaitsee noin 100 kilometriä itään Balin saaresta.

Asukkaat tutkivat maanjäristyksessä romahtaneiden talojensa raunioita Lombokin saarella sunnuntaina. AFP

Yle selvitti: Päihdekodit eivät laskekaan asuntojen arvoa naapurissa

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelukotien vastustajat pelkäävät usein niiden laskevan alueen muiden asuntojen arvoa. Ylen selvityksen mukaan väitteelle ei kuitenkaan löydy katetta. Selvitimme palvelukotien vaikutusta lähialueen asuntojen hintoihin kahdeksalla paikkakunnalla.

Natsien betoninen lomaunelma Prora muuttuu paremman väen hyvinvointiparatiisiksi

Saksassa rannikolla Itämerellä pelottavasta autiotalosta on tulossa kepeä ja kallis rantalomakohde, joka vetää puoleensa sijoittajia. Nyt Proraan saapuvat varakkaat saksalaiset, mutta natsi-Saksa suunnitteli lomakohteen vahvistaakseen työläisten uskollisuutta Kolmannelle valtakunnalle.

Tähän jo remontoituun majoitusrakennukseen lisättiin kevytrakenteiset lasiparvekkeet sekä kattoterasseja. Uwe Tautenhahn

Matkabloggaajan vinkit esteettömään lomailuun Suomessa

Pysyvä tai väliaikainen liikuntarajoite ei ole este matkailulle, mutta matkan suunnittelu voi vaatia hieman enemmän vaivannäköä. Matkailublogia kirjoittavan Sanna Kalmarin mukaan Suomessa on melko helppoa matkustaa esteettömästi. Tietoa esteettömyysratkaisuista on kuitenkin edelleen toisinaan hankala löytää.

Myös moniin luontokohteisiin on rakennettu helppokulkuisia reittejä. Kimmo Hiltunen / Yle

Sadetta ja ukkosta länteen

Sää on laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana lounais- ja länsirannikolla pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivällä lämpötila kohoaa laajalti 24 ja 31 asteen välille. Metsäpalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa sekä osittain Lapissa. Itätuuli on navakkaa tai kovaa eteläisillä merialueilla.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.