Krikettitähdestä kansan suosikiksi – Pakistanin johtoon nouseva Imran Khan lupaa kunnianhimoisia uudistuksia

Eletään maaliskuuta 1992 ja lähes 90 000 katsojaa seuraa Australian Melbourne Cricket Groundilla, kun Pakistanin joukkueen kapteeni Imran Khan nostaa maailmanmestaruuspokaalin ilmaan.

Pakistan on juuri voittanut entisen siirtomaaisäntänsä Englannin historiallisessa loppuottelussa, ja 39-vuotias, jo kerran uransa lopettanut Khan, on joukkueen suurin sankari.

Se oli Khanin uran viimeinen ottelu. Nostaessaan voittopokaalin ilmaan Khan lupasi parantaa kotimaansa oloja ja toteuttaa suurimman unelmansa, syöpäsairaalan rakentamisen Pakistaniin.

Tunnettu urheilusankari, entinen kriketinpelaaja Imran Khan piti vaalikampanjan keskeisenä teemana korruption kitkemistä.

Khanin puolue varmistui vaalien voittajaksi

Neljännesvuosisata ehti kulua, että Khan nousi uudelleen Pakistanin johtoon. Tällä kertaa johdettavana ei ole kuitenkaan krikettijoukkue, vaan koko 212 miljoonan asukkaan valtio.

Khanin PTI-puolue voitti keskiviikon vaaleissa 115 parlamenttipaikkaa ja nousi lauantaina vahvistettujen tulosten mukaan maan suurimmaksi puolueeksi ylivoimaisella enemmistöllä.

PTI tarvitsee kuitenkin hallituskumppanin pystyäkseen muodostamaan enemmistöhallituksen, ja se ilmoitti jo lauantaina löytäneensä tarvittavan tuen maan lukuisilta pienpuolueilta.

Kun Khan vannoo pääministerin valansa Pakistanin itsenäisyyspäivänä 14. elokuuta, on kyseessä historiallinen vallanvaihto.

Pakistania ovat sen itsenäistymisen jälkeen hallinneet lähes koko ajan erilaiset muslimipuolueiden liitot, Bhutto-dynastian johtama Kansanpuolue tai sotilasjuntta.

Imran Khanin vaalitilaisuus 22. heinäkuuta. Shahzaib Akber / EPA

"Nyt toteutan kaiken, mistä olen Pakistanille unelmoinut"

Khan on nyt suosionsa huipulla. Siinä missä krikettiä seuraava maailma pitää häntä yhtenä historian parhaista pelaajista, monelle pakistanilaiselle hän on kansallissankarin maineessa.

Tämä tarkoittaa sitä, että Khania kohtaan on ladattu valtavat odotukset.

Hänen päälupauksensa on kitkeä Pakistanin yhteiskunnan kaikkia osa-alueita vaivaava korruptio. Koska Khan nousee Pakistanin johtoon perinteisen valtaeliitin ulkopuolelta, pidetään häntä puhtaana ja hänen korruption vastaista viestiään uskottavana.

Eri asia onkin sitten se, miten Khan pystyy tuhoamaan vuosikymmenten saatossa kaikille hallinnon tasoille ja talouselämään syntyneet hyväveli-verkostot. Rakenteiden ja tapakulttuurin muuttaminen on hidasta ja vaikeaa.

Lähtiessään mukaan politiikkaan Khan jätti taakseen runsaasti juhlimista ja naissuhteita sisältäneen elämäntyylinsä ja alkoi korostaa islaminuskoaan. Ilman tätä olisi muslimimaa Pakistanin johtoon nouseminen ollut hyvin vaikeaa.

Khan on luvannut toteuttaa visionsa islamilaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja nostaa yli sata miljoonaa pakistanilaista köyhyydestä.

Vaalikampanjassaan Khan oli kriittinen Intiaa kohtaan, osaksi koska Pakistanissa ei ilman sitä voi nousta kansansuosioon. Vaalivoittonsa jälkeen hän on kuitenkin luvannut parantaa Pakistanin suhteita sekä Intiaan että Yhdysvaltoihin.

Pakistan erosi Intiasta vuonna 1947 ja on siitä asti kiistellyt vuoristoisen Kashmirin alueen hallinnasta. Khan on luvannut Pakistanin johtajana lopettaa Kashmirin konfliktin.

Imran Khan lehdistötilaisuudessa 25. heinäkuuta. T. Mughal / EPA

"Taliban Khan" -pilkkanimestä huolimatta Khanin kansansuosio on huipussaan

Hän on myös herättänyt huomiota puheillaan Afganistania ja osia Pakistania hallitsevasta Taliban-liikkeestä. Hän on sanonut, että vain pieni osa liikkeen jäsenistä on islamistisia ekstremistejä ja suuri enemmistö tavallisia ulkopuolisia valtaajia vastaan taistelevia sotureita.

Tästä syystä hän on saanut monen pakistanilaisen keskuudessa lempinimen "Taliban Khan".

Khanin lupaukset ovat valtavia ja häntä onkin syytetty populismista.

Toisaalta hänen kansansuosionsa on sitä luokkaa ja vaalivoitto historiallisen suuri sekä alueellisesti kattava, että edellytykset merkittäviin uudistuksiin ovat olemassa.

Khanin ensimmäinen lupaus vaalivoiton selvittyä oli, ettei hän muuta asumaan pääministerin virka-asuntoon.

– Minua hävettäisi elää noin hulppeassa talossa. Talosta tulee koulutuskeskus tai jotain muuta kansan hyvinvointia lisäävää, Khan sanoi.

