Kalifornian maastopalot ovat vaatineet kolme kuolonuhria

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa riehuu useita maastopaloja. Paloissa on kuollut ainakin kolme palomiestä, ja lisäksi useita muita palomiehiä sekä siviilejä on loukkaantunut. Ihmisiä on myös kateissa maastopalojen vuoksi. Lisäksi kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu. AFP:n tietojen mukaan maastopaloissa on kuollut ainakin kuusi ihmistä.

Satoja rakennuksia on tuhoutunut paloissa, ja tuli uhkaa tuhansia muita. Paloja on sammuttamassa tuhansia palomiehiä ja kuvernööri Jerry Brown on määrännyt myös kansalliskaartin avustamaan sammutustöissä. Lisäksi hän on pyytänyt liittovaltiolta apua.

Pohjois-Kalifornian Shastan piirikuntaan on julistettu palojen vuoksi hätätila. Voimakkaat tuulet muodostavat siellä viranomaisten mukaan "tulitornadoja", jotka kaatavat autoja ja puita juurineen, kertoo BBC. Kuuman ja kuivan sään on ennustettu jatkuvan viikonloppuna, ja lämpötilan ennustetaan olevan 40 asteessa.

