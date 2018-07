New York Times: Seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetty kardinaali jättää tehtävänsä

Paavi Franciscus on myöntänyt eron 88-vuotiaalle kardinaali Theodore McCarrick.

Paavi Franciscus on myöntänyt eron 88-vuotiaalle kardinaali Theodore McCarrickille, kertoo New York Times. McCarrickia on syytetty alaikäisten ja pappisseminaarissa olleiden aikuisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

McCarrick on ensimmäinen kardinaali, joka luopuu tehtävästään seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien syytöksien takia. Hänen on kerrottu muun muassa käyttäneen hyväksi teini-ikäistä alttaripoikaa 47 vuotta sitten, jolloin McCarrick työskenteli pappina New Yorkissa. McCarrick sanoo tiedotteen välityksellä olevansa syytön.

McCarrick on Washingtonin entinen arkkipiispa ja yksi Yhdysvaltain katolisen kirkon näkyvimmistä hahmoista.

McCarrick jätti eropyyntönsä perjantaina.

