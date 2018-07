Japanin myrsky kulkee suoraan suurkaupunkien yli, mutta heikentyneenä

Jongdari-myrsky pudottaa suuren sademäärän alueelle, joka on jo kärsinyt tulvista.

Japaniin iski yöllä taifuuni Jongdari (suom. leivonen).

Rantaan saapumisensa jälkeen myrskyn tuulet ovat heikentyneet. Keskituulen nopeus on alle 30 metriä sekunnissa, mutta puuskat voivat vielä yltää 35 metriin sekunnissa. Jongdari luokitellaan nyt trooppiseksi myrskyksi.

Suurin myrskyn aiheuttama ongelma on sen pudottama suuri sademäärä. Eteläinen Japani on heinäkuun alusta lähtien kärsinyt ankarista tulvista, joissa on saanut surmansa yli 200 ihmistä.

Jongdarin tieltä evakuoitiin noin 50 000 ihmistä. Sunnuntaiaamuna noin 150 000 kotitaloutta oli vailla sähköjä, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NRK. 16 ihmistä on loukkaantunut.

Myrskyn keskuksen odotetaan kulkevan juuri Osakan, Hiroshiman ja Fukuokan suurkaupunkien yli.

Ainakin Hiroshimassa ja Okajamassa on yritetty vahvistaa joenpenkkoja hiekkasäkeillä. Uusista tulvista ei ainakaan toistaiseksi ole tullut tietoa.

Lähteet: AP, AFP