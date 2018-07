AP: MeToo-liike rohkaisee myös katolisen kirkon naisia – yhä useampi nunna uskaltaa kertoa pappien tekemistä raiskauksista

Ylen selvitys: Asuntojen arvon lasku mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelukotien läheisyydessä on urbaani legenda

Väite asuntojen arvon laskemisesta palvelukotien läheisyydessä voi olla osa niin kutsuttua nimby- eli not in my backyard -ilmiötä.