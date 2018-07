Valkoiset maanviljelijät pakenivat vuorille, kun Zimbabwen presidentin miehet riistivät väkivalloin heidän tilansa – nyt he aikovat kuitenkin äänestää Mugaben puoluetta

Maanviljelijä Robert Smart kommunikoi radiopuhelimella työntekijöiden ja perheen kanssa. Zimbabwessa on Suomen kesän aikaan talvi, ja lämpötilat putoavat yöllä jopa miinuspuolelle.

Zimbabwe tunnettiin aiemmin Afrikan vilja-aittana, mutta syrjäytetyn presidentin maareformi tuhosi maanviljelysektorin. Uusi hallitus on palauttanut osan valkoisten maatiloista vanhoille omistajilleen.

Kuokat lyövät kuivaan maahan ja paljastavat valtavia perunoita. Suuhun, korviin ja nenään tunkeutuu pieniä kärpäsiä.

Zimbabwen Lesburyn maatilalla talven aamun kylmyys on vaihtunut lämpimään auringonpaisteeseen.

Zimbabwessa äänestetään maanantaina Eteläisessä Afrikassa sijaitsevassa Zimbabwessa pidetään presidentinvaalit 30.7.2018. Samassa yhteydessä järjestetään myös parlamentti- ja paikallisvaalit. Presidentinvaalit ovat ensimmäiset presidentti Robert Mugaben itsevaltaisen kauden jälkeen. Mugabe joutui eroamaan lyhyessä sotilaskaappauksessa marraskuussa 2017. Hän oli vallassa 37 vuotta. Vaalien pääehdokkaita ovat nykyinen presidentti, 70-vuotias Emmerson Mnangagwa hallitsevasta Zanu-PF-puolueesta ja oppositiojohtaja 40-vuotias Nelson Chamisa MDC-puolueesta. Ehdokkaita on 28 ja poliittisia puolueita ja ryhmiä 128. Entisessä Britannian siirtomaassa on 16 miljoonaa asukasta. Faktalaatikon kokosi Erja Tuomaala.

– Joskus saamme jopa kilon kokoisia perunoita, kertoo Darryn Smart hymyillen leveän lierihattunsa alta. Lesburyn maatilalla viljellään tällä hetkellä pelkästään perunoita. Työntekijät joutuivat istuttamaan kausien välillä, eikä mikään muu silloin kasvanut.

– Milloinkohan muutimme takaisin, taisi olla helmikuussa. Mutta maatilan saimme takaisin jo joulukuussa, kertoo Darrynin isä Robert Smart.

Robert Smartin isä tuli siirtolaisena Britanniasta 1930-luvulla ja raivasi maatilan keskelle maastoa. Tila sijaitsee noin kolmen tunnin ajomatkan päässä pääkaupunki Hararesta.

Sekä Robert Smart, hänen poikansa Darryn että tämän kaksi pientä poikaa ovat syntyneet tilalla.

Mugabe vei 90 prosenttia maasta

Zimbabwen maaperä on erittäin hedelmällinen, ja maa tunnettiin aiemmin Afrikan vilja-aittana. Entisen presidentin Robert Mugaben tuhoisa politiikka kuitenkin lähes romahdutti maatalouden.

Pitkäkarvainen saksanpaimenkoira Alaska seuraa Darryn-isäntäänsä joka paikkaan. Maastossa tilan ympärillä liikkuu öisin sekä hyeenoja että leopardeja. Fredrik Lerneryd

Zimbabwe itsenäistyi vuonna 1980 ja muutti nimensä Rhodesiasta Zimbabweksi. Rhodesia oli osa brittien siirtomaavaltaa, ja aluetta johtivat pääosin valkoiset.

Sisällissodan jälkeen mustat nousivat valtaan, ja itsenäisyydestä lähtien aina viime vuoden marraskuuhun asti maata johti Robert Mugabe. Marraskussa 2017 Mugabe syrjäytettiin armeijan avulla ja valtaan nousi hänen entinen oikea kätensä, Emmerson Mnangagwa.

Mugaben otteet muuttuivat hänen valtakaudellaan yhä itsevaltaisemmiksi ja vuonna 2000 hän ajoi läpi rajun maareformin. Maata oli jaettu tasaisemmin hiljalleen jo itsenäisyydestä lähtien, mutta nyt kaikki tapahtui nopeasti.

Darryn Smart seuraa huolestuneena Etelä-Afrikan maanviljelijöiden tilannetta. Etelä-Afrikan hallitus on uhannut viedä maita ilman hyvitystä, mutta Smart pelkää, että siitä seuraa samanlainen kaaos kuin Zimbabwessa. Fredrik Lerneryd

Smartit luopuivat suurimmasta osasta tilastaan. 7 000 hehtaaria 8 000:sta annettiin pois.

– Teimme sen mielellämme, kaikilla on oikeus maahan. Mutta sen olisi voinut tehdä paremmalla tavalla, sanoo 40-vuotias Darryn Smart.

– Oli paljon puhetta siitä, että 4 000 maanviljelijää omistaa suurimman osan maasta, joten luovuimme mielellämme osasta. Mutta se tehtiin väärällä tavalla. Se on kuitenkin historiaa nyt, Robert Smart sanoo.

Jotkut maanviljelijät ajettiin väkivalloin kokonaan pois tiloiltaan. Maata jaettiin etenkin Robert Mugaben ystäville, joilla ei ollut maanviljelyosaamista. Tilat rapistuivat ja tuotot hupenivat. Vilja-aitasta ei ollut enää paljoa jäljellä.

Asemiehet ampuivat ja ryöstelivät

Smartien tila muistuttaa lähinnä brittiläistä maalaismuseota. Rakennukset kaipaisivat pahasti ehostusta ja koneet ovat vanhoja.

Ruostunueen Dodge-traktorin konepelti ja ohjaushytti katoavat hiljalleen ruohon alle. Ikkunoissa näkyy luodinreikiä.

Luonto vie hiljalleen Robert Smartin isän vanhan traktorin. Ikkunassa näkyy tuoreita luodinreikiä. Fredrik Lerneryd

- Meitä ammuttiin aina, kun yritimme tulla tänne takaisin viime syksynä, kertoo Robert Smart.

Traktori oli hänen isänsä ja on peräisin 1940-luvulta. Luodinreiät ovat paljon uudempia. Viime vuoden kesäkuussa asemiehet ryntäsivät tilalle, ampuivat kyynelkaasua ja pakottivat koko tilan pakenemaan vuoriin. Jopa koulua päin ammuttiin.

Asialla oli Smartien mukaan valtapuolue Zanu-PF:ään kuuluva poliittinen ryhmittymä G-40, jota johti presidentti Robert Mugaben vaimo Grace.

Grace toivoi nousevansa maan johtoon miehensä jälkeen, mikä oli yksi suuri syy siihen, että Mugabe syrjäytettiin kahdeksan kuukautta sitten.

– Se oli todella traumaattista ja lapset olivat tietenkin hysteerisiä, sanoo Darryn Smart.

Maatiloilla oli monia palveluita

Asemiehet veivät kaiken irtaimiston. Koneet, työkalut, tuolit, lasten nallekarhut.

– Pahinta se oli kuitenkin työntekijöillemme, sanoo Robert Smart.

Isot maatilat Zimbabwessa toimivat kuin pienoiskylät. Työntekijöiden lapsille on koulu, kauppoja löytyy ja terveyskeskuksiakin on monella tilalla.

Crylife Mandidzidva aikoo äänestää Robert Mugaben vanhaa puoluetta Zanu PF:ää, koska puolue palautti maatilan. Toisin kuin moni muu, hän näkee suuria eroja nykyisen ja Mugaben hallituksen välillä. Fredrik Lerneryd

Smartien tilalla työskenteli 300 ihmistä ennen viime vuoden kesäkuuta. Nyt jäljellä on vain 30.

Smartit saivat tilansa takaisin jo kuuden kuukauden jälkeen uuden hallituksen toimesta.

Mutta kaikki eivät ole olleet yhtä onnekkaita. Moni maanviljelijä on jäänyt tyhjän päälle ja tuhansia valkoisia lähti ulkomaille, muun muassa Sambiaan, Australiaan ja Etelä-Afrikkaan.

Valkoisia zimbabwelaisia arvellaan olevan vajaat 30 000, koko maassa asukkaita on noin 16 miljoonaa.

Maa ja maatila kaipaavat investointeja

Yhtäkkiä ilmaan kajahtaa sireenin ääni, joka kuulostaa pommihälytykseltä. Se kertoo koko alueen asukkaille, että kello on nyt 12 päivällä. Sireeni on vuosikymmeniä vanha, mutta Smartit joutuvat nyt rakentamaan lähes kaiken alusta.

Rahaa ei ole uusin koneisiin.

– Tarvitsisimme investointeja, jotta voisimme taas palkata lisää työntekijöitä, Darryn Smart sanoo.

Robert Smartin mukaan maatila on nyt kuin Zimbabwe pienoiskoossa. Kaikki toimiva on tuhottu, työpaikat menetetty ja investointeja kaivattaisiin kipeästi. Intoa ja tahtoa kuitenkin riittää, niin tilalla kuin koko maassakin.

– Haluisin puhua isän kanssa, kuuluu hento ääni Darrynin taskusta. Nuorin poika huutelee asuinrakennuksesta radiopuhelimeen. Kännykät toimivat huonosti näin syrjäisessä paikassa, joten tilalla kommunikoidaan lähinnä radiopuhelimilla.

Trymore Rauzhi on syntynyt tilalla, ja kertoo, että elämä on hiljalleen palautumassa parempaan tilakaappauksen jälkeen. Fredrik Lerneryd

Darryn Smart huikkaa paikalliskieli shonaksi Trymore Rauzhille ja Crylife Mandidzidvalle. He jättävät traktorin korjaamisen ja tulevat juttelemaan.

Miehet ovat molemmat syntyneet Smartien tilalla. He ovat käyneet täällä koulunsa, ja eläneet koko elämänsä täällä.

"Tiloja vain todellisille viljelijöille"

Kun Smartit ajettiin tilaltaan pois, työntekijät jäivät tyhjän päälle.

– Meillä ei ollut kuin vaatteet päällämme. Se oli todella rankkaa aikaa, kertoo Trymore Rauzhi.

Vaikka Rauzhi mielellään haluaisi oman maatilan, hän sanoo ettei ole siihen resursseja.

Maatilan rakennukset kaipaisivat remonttia. Fredrik Lerneryd

– Vain niiden, joilla on varaa ja mahdollisuutta ylläpitää tiloja pitäisi viljellä maata, hän sanoo.

Robert Smart kertoo, että heille on myös tarjottu takaisin osa maasta, joka vietiin 2000-luvun alussa, kunhan palkkaavat lisää työvoimaa. Yksi työntekijä elättää usein jopa kymmenen perheenjäsentä.

– Me olemme kaikki zimbabwelaisia ja teemme tämän yhdessä. On paljon todella hyviä mustia maanviljelijöitä, Darryn sanoo.

Mugaben puolue saa tukea

Zimbabwe äänestää maanantaina presidentin- ja parlamentinvaaleissa. Suosikit ovat valtaapitävän puolueen Zanu PF:n Emmerson Mnangagwa ja oppositiopuolue MDC:n ehdokas Nelson Chamisa, joka on etenkin nuorison suosiossa.

– Toivon, että Mnangagwa voittaa. Hän antoi meille maatilamme takaisin. Toivomme vain, että saamme elää rauhassa. Maanviljely on raskasta, mutta tämä on kaikki, mitä tunnen. Tämä on koti, Darryn Smart sanoo.

Myös Crylife Mandidzidva aikoo äänestää Mnangagwaa, koska tämä palautti tilan Smarteille. Mutta omasta maatilasta haaveileva Trymore Rauzhi toivoo maahan suurempaa muutosta.

– Tällä kertaa ääneni menee herra Chamisalle. Tarvitsemme jotain uutta.

