Kambodzhassa vaalit – oppositio kielletty

Kaakkoisaasialaisessa Kambodzassa on tänään sunnuntaina äänestetty parlamenttivaaleissa, jotka EU, Yhdysvallat ja Japani ovat jo ennakolta tuominneet epärehellisiksi.

Vaaleihin osallistuu 20 puoluetta, mutta vaalien voittaja oli tiedossa jo etukäteen. Pääministeri Hun Senin Kambodzan kansanpuolue hallitsee maata ankaralla kädellä.

Ainoa todellinen oppositiovoima olisi Sam Raimsyn johtama Kambodzhan kansallinen pelastuspuolue, mutta se lakkautettiin viime vuonna oikeuden päätöksellä. Raimsy itse on maanpaossa. Hän on kehottanut puolueen kannattajia boikotoimaan vaaleja.

Hun Senin johtama hallitus on estänyt tiedotusvälineitä julkaisemasta kriittisiä artikkeleita ja määrännyt 17 internet-sivustoa suljettaviksi määräajaksi vedoten turvallisuussyihin. Suljettujen joukossa on muiden muassa Voice of America -uutiskanava.

Pääministeri on arvostellut oppositiota ja sen boikottihanketta "demokratian tuhoamisesta".

Kambodzhan vaalikomitean mukaan äänestämässä kävi joka tapauksessa 80,49 prosenttia äänestämään oikeutetuista.

Vaalien epävirallisia tuloksia saadaan tänä iltana, viralliset tulokset tulevat elokuun puolivälissä.

Punaisten khmerien riveistä pääministeriksi

Hun Sen oli aikaisemmin Kambodzhaa vallassaan pitäneen Punaisten khmerien hirmuhallinnon jäsen. Punaiset khmerit surmasivat noin kaksi miljoonaa ihmistä, kunnes Vietnam syrjäytti järjestön.

Hun Sen erosi Punaisista khmereistä ja pakeni Kambodzhasta Vietnamiin. Hän palasi, kun Vietnam valtasi Kambodzhan.

Hän nousi valtaan vuonna 1985 Vietnamin tuella ollessaan vain 32-vuotias.

Hun Sen on maailman pisimpään vallassa ollut pääministeri ja sanoo haluavansa pysyä vallassa vielä ainakin kaksi vaalikautta.

Vaalit ovat Kambodzhassa kuudennet vuoden 1993 jälkeen. Vuoden 2013 vaaleissa oppositio pääsi epäillystä vaalivilpistä huolimatta lähes kansanpuolueen lukemiin.

Viime vuonna opposition kannatus paikallisvaaleissa oli 44 prosenttia, mikä sai hallituksen todella huolestumaan. Oppositio on sittemmin nujerrettu.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, etteivät vaalit voi olla rehelliset, koska oppositiota ei käytännössä ole.

Myös EU, Yhdysvallat ja Japani ovat todenneet, ettei vaalien tulos ole luotettava.

Yhdysvallat asetti pakotteita Hun Senille, hänen perheenjäsenilleen ja runsaalle kymmenelle asevoimien johtajalle. Pakotteet merkitsevät maahantulokieltoa ja varallisuuden jäädyttämistä.

Lähteet: Reuters, AP, AFP