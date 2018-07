Herätys: Rantamökeissä ostajan markkinat, zimbabwelaiset äänestävät presidentinvaaleissa ja viikko alkaa helteisenä

Rantamökin saa aiempaa halvemmalla

Rantamökkien hintataso on tullut viime vuosina alaspäin ja myyntiin on tullut aiempaa halvempia kohteita. Näin näyttää olevan tänäkin kesänä ja ostajan markkinat jatkuvat. Myös kauppamäärät ovat hienoisessa nousussa, kertoo Maanmittauslaitoksen rekisteripäällikkö Taisto Toppinen. Merissä ja järvissä kukkiva sinilevä ei ole pelästyttänyt ostajia.

Henrietta Hassinen / Yle

Kiinteistönvälittäjä Roni Arvoselle someaktiivisuus toi ensin kiusaamista, sitten menestystä

Roni Arvonen näki sosiaalisessa mediassa kiinteistönvälittäjän mentävän aukon ja päätti iskeä sinne: nyt hän saa puolet asiakkaistaan somen kautta. Nettiaktiivisuuden lisäksi henkilöbrändi muotoutuu kaikissa arkielämän kohtaamisissa: pohjimmiltaan se tiivistyy siinä, mitä ihmiset puhuvat toisistaan selkien takana. Suurimmalle osalle suomalaisista henkilöbrändin rakentaminen ei tunnu luontevalta saati tarpeelliselta, mutta vahva brändi voi poikia esimerkiksi työtarjouksia tai parempaa palkkaa.

Kiinteistönvälittäjä Roni Arvonen. Jouni Immonen / Yle

Trump ja The New York Timesin kustantaja riitaantuivat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja The New York Times -sanomalehden kustantaja A.G. Sulzberger väittelivät julkisesti Trumpin twiitistä sunnuntaina. Miehet olivat tavanneet aiemmin heinäkuussa ja keskustelleet mediasta. Trumpin mielestä The New York Times ja muut amerikkalaiset sanomalehdet ovat vaarantaneet ihmishenkiä vastuuttomilla uutisoinneillaan. Sulzbergerin mielestä on huolestuttavaa, että presidentti leimaa journalistit ”kansan vihollisiksi”.

AOP

Zimbabwessa äänestetään presidentinvaaleissa

Afrikan eteläosassa sijaitsevassa Zimbabwessa äänestetään tänään presidentinvaaleissa. Ennakkosuosikkeina ovat 75-vuotias Emmerson Mnangagwa ja 40-vuotias Nelson Chamisa. Viime marraskuusta lähtien Zimbabwen presidenttinä on ollut Emmerson Mnangagwa. Zimbabwea vuosikymmeniä hallinnut Robert Mugabe syrjäytettiin vallasta viime marraskuussa.

Zimbabwen tuleva presidentti Emmerson Mnangagwa puhui kannattajilleen Hararessa 22. marraskuuta. Vierellä vaimo Auxilia. Tony Karumba / EPA

Helle jatkuu

Maanantaiyö oli jälleen trooppinen maan etelä- ja länsiosassa. Ukkoskuuroja kehittyy tänään länsirannikolla sekä Länsi-Lapissa, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Muualla on pääosin aurinkoista. Lämpötila on lähes koko maassa 25 ja 30 asteen välillä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.