Malissa jihadistiryhmät ovat terrorisoineet presidentinvaaleja – Turvallisuus keskeisin kysymys

Länsi-Afrikan Mali on ollut perinteisesti rauhanomainen demokratia, mutta ääri-islamilaisten ryhmien väkivalta on viime vuosina levinnyt entistä laajemmalle.

Malin presidentinvaaleja ovat varjostaneet väkivaltaisuudet.

Aseellisten ryhmien hyökkäyksissä vaaliuurnia ja kokonaisia äänestyspaikkoja on sytytetty tuleen, vaikka 30 000 paikallista sotilasta, rauhanturvaajaa ja ranskalaissotilasta on ollut turvaamassa vaaleja.

Osa ihmisistä on pelännyt mennä äänestämään Al-Qaidan Malin sivujärjestön uhkausten takia.

Yhdellä Timbuktun läheisellä alueella paikallinen viranomainen kertoi jihadistien ampuneen ilmaan ja huutaneen, ettei Jumala pidä vaaleista.

Vaaliväkivalta kertoo laajemmasta ongelmasta. Kun malilaiset ovat sunnuntaina käyneet vaaliuurnilla, keskeinen kysymys äänestäjien huulilla on ollut viime vuosina yhä laajemmalle levinnyt turvattomuus.

– Gao tarvitsee etenkin turvallisuutta. Se on kehityksen edellytys, joten turvallisuus on prioriteetti, äänestäjä Abou Maiga sanoi uutistoimisto Reutersille Gaossa Malin itäosassa.

Etenkin Malin pohjois- ja itäosat ovat kärsineet ääri-islamististen ryhmien väkivaltaisista hyökkäyksistä vuodesta 2012 lähtien. Väkivalta on viime vuosina levinnyt myös etelään ja rajojen yli Burkina Fasoon ja Nigeriin ja aiheuttanut myös yhteisöjen välisiä konflikteja.

Lisäksi etnisessä väkivallassa on kuollut tänä vuonna 300 ihmistä. Keski-Malin Moptissa oli viimeksi tällä viikolla yhteenottoja maanviljelijöiden ja paimentolaisten välillä. 17 siviiliä kuoli.

EU:n vaalitarkkailijat arvioivat jo ennen vaaleja, ettei laajan Malin jokaisessa kolkassa voida äänestää turvallisesti.

YK:n rauhanturvaoperaation Minusman komentaja on huolissaan väkivallan leviämisestä Malin keskiosaan.

– Keski-Malissa on etnisten ryhmien välistä väkivaltaa, radikalismia ja väkivaltaisia ääriryhmiä. Terroristien on ollut helppoa tunkeutua maan keskiosaan, joka on ollut perinteisesti Malin vilja-aitta, Mahamat Saleh Annadif sanoi uutistoimisto Reutersille.

Presidentti Ibrahim Boubacar Keita äänestämässä 29. heinäkuuta. Mohamed Messara / EPA

Presidentinvaaleissa on yhteensä 24 ehdokasta. Heistä yksi on nainen. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan tiistaina.

Ennakkosuosikkeja ovat istuva presidentti Ibrahim Boubacar Keita ja opposition ehdokas Soumaïla Cissé, joka on syyttänyt Keitaa vaaliluetteloiden väärentämisestä.

Mali on Afrikan kolmanneksi suurin kullan viejä ja merkittävä puuvillan tuottaja. Köyhyys on kuitenkin syvää, ja Mali on 14.:ksi alimpana YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä.

Lähteet: Reuters, AFP, AP