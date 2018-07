Vampyyrintappajia, oopperan kummituksia ja ihmissieluja pyydystäviä olentoja – katso kuvat roolipelitapahtuma Ropeconista

Arttu Hanskan ja Joonas Katkon The Naked Truth -liveroolipeli sijoittuu saunaan. Peli on tehty tanskalaista Fastaval-pelitapahtumaa varten. – Sauna on tässä skenaariossa väline pelin todelliseen aiheeseen, joka on miesten välinen ystävyys ja vaikeista asioista puhuminen, Hanska kertoo. Jussi Mankkinen / Yle