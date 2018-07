Eläkeiän nostamista vastustavat mielenosoitukset jatkuvat Venäjällä

Mielenosoitukset kaavailtua eläkeiän nostoa vastaan jatkuvat jo toista päivää Venäjällä.

Pääkaupunki Moskovassa tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään ehdotusta vastaan ja huutaneet presidentti Putinia vastustavia iskulauseita.

Venäjä on pidättänyt ainakin kolme mielenosoituksen järjestämiseen osallistunutta oppositioaktivistia.

Venäjä aikoo nostaa naisten eläkeiän 55:stä vuodesta 63:een ja miesten eläkeiän 60:stä 65:een.

Eläkeiän nostamista vastustavia mielenosoituksia on nähty eri puolilla Venäjää siitä asti, kun hallitus kertoi suunnitelmastaan kesäkuun 14. päivä.

Mielipidemittausten mukaan 90 prosenttia venäläisistä vastustaa suunnitelmaa. Yli 3 miljoonaa venäläistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan suunnitelman perumista.

Venäjä on perustellut eläkeiän nostoa sillä, että näin eläkkeitä voidaan korottaa ja niiden rahoitus on varmempaa, sillä maan väestö ikääntyy ja sen taloustilanne on heikentynyt.

Lähteet: STT, Reuters