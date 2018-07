Trump ja New York Timesin kustantaja sanasodassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump onnistui ärsyttämään The New York Times -lehden kustantaja A.G. Sulzenbergerin twiitillään sunnuntaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja The New York Times -lehden kustantaja A.G. Sulzenberger ajautuivat väittelemään julkisesti presidentin twiitistä sunnuntaina.

Presidentti Trump kertoi Twitterissä, että hän on keskustellut Sulzenbergerin kanssa median julkaisemista valeuutisista. Hänen mukaan Sulzenbergerin johtama sanomalehti sekä muut amerikkalaiset sanomalehdet ovat vaarantaneet vastuuttomilla uutisoinneillaan ihmishenkiä.

Kaksi tuntia presidentin twiitin jälkeen Sulzenberger julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin, että The New York Times -lehden kustantaja oli tavannut presidentin 20. heinäkuuta. Hän oli kertonut silloin presidentti Trumpille huolensa siitä, kuinka presidentti käyttää puheissaan lehdistön vastaista retoriikkaa. Presidentin kielenkäyttö on yhä vaarallisempaa, kustantajan tiedotteessa todettiin.

Kustantaja kertoi myös, että valeuutiset-fraasi on kaikille osapuolille valheellinen ja vahingollinen. Hänen mielestään on myös huolestuttavaa, että presidentti leimaa journalistit ”kansan vihollisiksi”.

Trump kommentoi Sulzenbergerin tiedotetta useammalla eri twiitillä. Presidentti syytti niissä sanomalehtiä epäisänmaallisiksi.

Lähteet: AFP