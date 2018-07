Ihotautilääkäri: Turvallista auringonottoa ei ole – "On surullista, miten ihmiset ihoaan grillaavat"

Lääkärikeskus Aavassa ja Ihosairaalassa työskentelevän ihotautien erikoislääkäri Ville Kiiskin näkemys on selvä: turvallista auringonottoa ei ole. Lyhyellä tähtäimellä riski on ihon palaminen, pitkällä tähtäimellä ihosyöpä.

Aurinko on myös merkittävin ihoa vanhentava tekijä.

– On surullista nähdä, miten ihmiset ihoaan grillaavat, Kiiski sanoo Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Erikoislääkäri painottaa kohtuutta. Valosta ja lämmöstä saa nauttia, kun niitä on tarjolla, mutta ruskettumiseen tähtäävää auringossa oleskelua pitäisi välttää.

– Lähtökohtaisesti jo rusketus on liikaa, ja jos iho punoittaa auringossa, se on jo vaurioitunut.

Lapsena palanut kärsii myöhemmin

Suorasta auringonvalosta pitäisi pysyä poissa kello 11 ja 16 välillä, kun uv-annos on suurimmillaan. Vaatteilla suojautuminen on oleellista ja lisäksi iholle kannattaa sivellä 50+ -suojakertoimella varustettua aurinkorasvaa.

Palaminen muuttaa ihon geenejä ja edistää ihosyövän puhkeamista vuosien saatossa. Lapsilla iho on ohut, joten UV-säteily läpäisee sen erityisen tehokkaasti.

– Pikkulapsi ei kuulu aurinkoon päivän paahteisimpana aikana, Kiiski sanoo.

Hän suosittelee lapsiperheitä pakkaamaan etelänmatkoille mukaan uidessa pidettävät, haalarimaiset UV-uimapuvut. Lapset eivät itse suojaudu auringolta, joten asiasta huolehtiminen on vanhempien vastuulla.

– On epäreilua, jos vanhemmat eivät piittaa suojautumisesta ja aiheuttavat lapsilleen ihosyöpäriskin.

Tunnista ihomuutokset

Melanooma on nopeimmin yleistyvä (siirryt toiseen palveluun) syöpä Suomessa. Poikkeava väri, epätarkat reunat ja ihomuutoksen koon kasvu ovat sen tuntomerkkejä.

Kiiski kertoo, että melanooma puhkeaa harvoin vanhoihin luomiin, suurin osa melanoomista näyttäytyy iholla uusina muutoksina. Aina melanooma ei ole väriltään tumma, toisinaan sitä esiintyy myös pigmentittömänä.

Pinnallisesti leviävä melanooma selässä. Hyks

Naisilla melanoomaa esiintyy usein jaloissa, miehillä vartalon iholla. Selkään syntyneitä ihomuutoksia voi olla vaikea nähdä itse, mutta Kiiski suosittelee käymään ihon huolella läpi pari kertaa vuodessa, joko peilin kanssa tai kaverin avustuksella. Jos muutoksia näkyy, pitää mennä ihotautilääkärin pakeille.

Pahimmillaan melanooma on erittäin pahanlaatuinen ja voi johtaa kuolemaan. Kiisken mukana suurin osa melanoomista on kuitenkin hyväennusteisia, jos ne diagnosoidaan varhain.

Harrastukset voivat altistaa

Kiiski kertoo, että keskimääräinen melanoomapotilas on noin 60-vuotias, runsaasti uv-säteilylle altistunut ihminen. Taustalla voi olla ulkolajien kuten golfin tai purjehduksen harrastaminen. Lisäksi melanoomaa edistää ihon polttaminen lapsuudessa.

Solariumin on osoitettu lisäävän ihosyöpäriskiä. Kiiski iloitsee siitä, että vahva rusketus on häviämässä katukuvasta eikä sitä enää ihannoida entiseen malliin.

– Nuorempien potilaiden mielestä rusketuksen ihannointi ei ole siistiä. Sitten on niitä, jotka ovat 70-luvulta asti grillanneet itseään eivätkä pääse tavastaan eroon. Heillä on ihosyöpäriski on kohonnut.

