Rysky Riiheläisen kolumni: Maailmanvallankumous käynnissä – idän ja lännen voimat yhdistyvät äärioikealla

Viime viikolla uutisoitiin yhdysvaltalaisen äärioikeistolaisen johtohahmon Steve Bannonin aikovan perustaa Brysseliin keskuksen tukemaan ja yhdistämään populistisia oikeistovoimia Euroopassa. Tämä presidentti Trumpin päästrateginakin toiminut ideologi on päättänyt käynnistää oman maailmanvallankumouksensa, jota hän ei ole suinkaan tekemässä yksin. Pinnalla olevat aatteelliset virtaukset ovat luoneet otolliset olosuhteet ja erilaiset toimijat ovat omista syistään halukkaita horjuttamaan keskinäisriippuvuuden, globalisaation ja sääntöpohjaisuuden perustalle rakentuvaa maailmanjärjestystä.

Voimakeskuksia tässä toimessa ovat Yhdysvaltain äärioikeistolainen alt-right -liikehdintä, joka oli merkittävässä osassa myös Trumpin valinnassa. Venäjä käyttää aggressiivisessa ulkopolitiikassaan yhtenä keinona maailman arvokonservatiivien ahdistuksen lietsomista yhä monimutkaisemmassa maailmassa. Euroopassa erilaiset oikeistopopulistiset ja äärioikeistopuolueet ovat nousseet jopa valtaan. Näiden voimien ja pyrkimysten yhdistämiseksi tehdään nyt töitä määrätietoisesti eri puolilla.

Vuosi sitten kuultiin Yhdysvaltain äärioikeiston mielenosoituksessa Charlottesvillessa rytmikäs huuto ”Venäjä on ystävämme”. Valkoisen ylivallan kannattajat syvässä etelässä rakentavat aktiivisesti suhteita venäläisiin (siirryt toiseen palveluun) kääntämällä sivustonsa myös venäjäksi. Venäjä puolestaan on tukenut näitä äärioikeistolaisia voimia omien bottiverkostojensa avulla. (siirryt toiseen palveluun)

Salaliittoteorioita syytävän valemedia InfoWarsin keulahahmo Alex Jones ja imperialistisen Venäjän ideologi Alexander Dugin vierailevat toistensa tv-ohjelmissa kehumassa lämpimästi toisiaan. Näkyvät yhdysvaltalaiset äärioikeistolaiset ovat kiertäneet puhumassa eri puolilla Eurooppaa tapahtumissa, myös Suomessa.

Entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Moskovassa Michael McFaul kuvaa (siirryt toiseen palveluun) Putinin ja yhdysvaltalaisen alt-rightin ideologioita hyvin samankaltaisiksi. Yhdistäviä tekijöitä ovat kiihkokansallisuus, vanhoillisuus, etnisyyden merkitys ja globalisaation vastustaminen.

Yhdysvaltain äärioikeistolle presidentti Donald Trumpin vähintäänkin pehmeä suhtautuminen Venäjään ei ole ihmetyksen, vaan tyytyväisyyden aihe. Mikään ei näytä horjuttavan Trumpin kannatusta omiensa keskuudessa, vaan useimmat republikaanit tuntuvat pikemminkin radikalisoituvan yhtä jalkaa presidenttinsä tempoilun myötä.

Venäjä on vuosia rakentanut päämäärätietoisesti suhteita myös läntisen Euroopan äärioikeistoon. Nyt kun Bannon rakentaa omaa yhteyttään Eurooppaan, niin työn tuloksena voi olla hyvin resurssoidun, ylikansallisen poliittisen ryhmittymän syntyminen. Tämä joukko muodostuu hyvin erilaisista toimijoista, jotka vieläpä usein itse kieltävät olevansa osa sitä.

On kuitenkin olemassa joitakin asiakysymyksia, joihin suhtautuminen paljastaa paljon. Näitä ovat ainakin Krimin valloitus ja miehitys, malesialaiskoneen alasampuminen Ukrainan yllä, Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, kemiallisten aseiden käyttö Syyriassa ja Englannissa sekä Assadin asema Syyrian johtajana. Kaikille näille asioille on olemassa kaksi vastakkaista tulkintaa, joiden välinen kamppailu tekee näkyväksi jakolinjoja.

Tällaisten jakolinjojen ja kytkentöjen kuvaaminen niiden todistamiseksi menee usein monimutkaiseksi syheröksi, jota ymmärtääkseen pitää tuntea asia varsin perusteellisesti. Yleistajuisena yhteenvetona voi sanoa, että länsimaiden äärioikeistossa sekä äärivasemmistossa löytyy paljon sympatiaa Trumpia ja myös Putinin Venäjää sekä sen tavoitteita kohtaan.

Poliittisesti samoja päämääriä jakavat tahot pyrkivät aina ennemmin tai myöhemmin rakentamaan erilaisia liittoumia edistääkseen yhteisiä tavoitteitaan. Näitä liberaalin demokratian vastaisia verkostoja kootaan parhaillaan. Näkyvissä olevassa tulevaisuudessa ne muodostavat yhä suuremman poliittisen voiman sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Tälle liikkeelle, kuten tälle maailmanajallekaan, ei ole vielä nimeä. Nimet ja kamppailun lopputulos on luettavissa tulevaisuuden historiankirjoista.

Avoimuus, vapaus ja moniarvoisuus eivät siis enää ole annettuja itsestäänselvyyksiä, vaan niitä on puolustettava sitkeästi ja tarmokkaasti.

Janne "Rysky" Riiheläinen

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.