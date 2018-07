Iltalehti: Eduskunta alkaa selvittää Hakkaraisen asuntojärjestelyitä – Hakkarainen saa korvausta saunatilan vuokraamisesta Helsingissä

Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen saa korotettua kulukorvausta siitä, että hän vuokraa kakkosasuntoa Helsingistä. Kansanedustajat ovat oikeutettuja korotettuun kulukorvaukseen, jos heillä on vaalipiirinsä vakituisen asunnon lisäksi kakkosasunto pääkaupunkiseudulla.

Iltalehden selvityksestä (siirryt toiseen palveluun) käy kuitenkin ilmi, että Hakkarainen vuokraa saunatilaa eikä asuntoa. Tilan omistaa ylikomisario, liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein, joka vuokraa sitä Hakkaraiselle ja hänen puoluetoverilleen Ville Vähämäelle.

– Se on vuokrattu heille saunatilana. En tiedä, mitä he siellä tekevät. Pitävät varmasti edustustilana. Siinähän on edullinen vuokra, 695 euroa, Pasterstein sanoo Iltalehdelle.

Vähämäki asuu saman taloyhtiön toisessa huoneistossa avopuolisonsa kanssa. Pasterstein sanoo, ettei tilaa saa käyttää asuintarkoitukseen.

Hakkarainen on kuitenkin ilmoittanut eduskunnan hallinto- ja palveluosastolle, että kyse on hänen kakkosasunnostaan. Hakkarainen sanoo, että hän käyttää tilaa asumistarkoitukseen.

– Minusta siinä on hyvä olla. Paras asunto, mikä minulla on Helsingissä ollut.

Iltalehden haastattelema eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio ei osaa vielä sanoa, täyttääkö saunatila kakkosasunnon kriteerit.

– Täytyy selvittää asiaa, Rauhio toteaa.

Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajat saavat korvausta 986,81 euroa kuukaudessa työnsä kulujen kattamiseen. Muualta Suomesta tulevat edustajat saavat korvausta 1 315,74–1 809,15 euroa riippuen siitä, onko heillä kakkosasuntoa vai ei.