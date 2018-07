Yle Ruotsin Ljusdalissa: Suomalaiset palomiehet tekivät 14 tunnin päivän metsässä – "Olosuhteet ovat hankalat"

LJUSDAL Färilan koulun pihalle on noussut telttakylä. Ohi kulkee joukko ranskalaisia palomiehiä. Bonjour, bonjour.

1 400 asukkaan pikkukylään on tullut viime viikkoina satoja palomiehiä. Ruotsin lisäksi heitä on Ranskasta, Puolasta, Tanskasta ja viimeisimpänä Suomesta, kaikkiaan 450 kappaletta.

Syynä ovat muutaman kymmenen kilometrin päässä riehuvat maastopalot. Niitä kuvataan Ruotsin nykyhistorian pahimmiksi. Ljusdalissa maastoa palaa jopa 10 000 hehtaaria, koko maassa 25 000 hehtaaria.

Taloudellisten vahinkojen suuruus arvioidaan jo on nyt sadaksi miljoonaksi euroksi.

Sateet helpottivat sammutustöitä

Suomalaisten joukkue on lähtenyt metsään kahdeksalta aamulla. Kymmenen jälkeen illalla ensimmäiset paloautot kaartavat Färilan komentokeskuksen edustalle.

– Päivä oli aika pitkä ja hikinen, kuittaa Marko Tolonen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen paloauto Ljusdalissa. Mikko Ahmajärvi / Yle

Ljusdalin palo on jaettu neljään sammutusalueeseen. Suomalaiset ovat työskennelleet muutaman kilometrin matkalla yhdellä sammutusalueella. Heidän tehtävänään oli rajoittaa paloa.

– Olosuhteet ovat hankalat. Savua on paljon, tiet ovat huonot ja alue on valtavan iso hoidettavaksi. Siellä on puita, joiden juuret ovat palaneet, puut kaatuvat, kuvailee sammutusmies Mika Saarenpää Oulun VPK:sta.

Sammutustöitä ovat helpottaneet lauantaina alkaneet sateet. Sadetta saatiin lauantai-illan ja yön aikana reilusti, ja sunnuntainakin tuli kuuroja. Maanantaiaamuna ilmassa on tihkusadetta.

Palonainen keskeytti vapaaviikkonsa ja lähti Ruotsiin

Pelastusjohto haluaa hyödyntää hyviä sammutusolosuhteita mahdollisimman paljon. Siksi suomalaistenkin päivä venyi sunnuntaina 14-tuntiseksi.

Suomalaisten työskentelyalueella metsä ei pala ilmiliekeissä, vaan etenee maata myöten. Ensihoitaja-palonainen Kerttu Ylimartimo on sammuttamassa ensimmäistä maastopaloaan.

Hän on tyytyväinen päätökseensä tulla Ruotsiin. Päivä on ollut pitkä, mutta siihen hänen osasi varautua jo etukäteen.

– Hyvin me olemme koko porukka onnistuneet. Aika hidasta työtä, mutta pikkuhiljaa etiäpäin, Ylimartimo sanoo.

Hän kertoo porukkansa sammuttaneen lähinnä kytöpaloja ja kuvailee tilannetta metsässä rauhalliseksi.

Ylimartimo on Ljusdalissa vapaaviikollaan. Yle tapasi hänet Kuopiossa perjantaina, ennen matkaan lähtöä.

– Sattui olemaan viikko vapaata tulossa, niin tartuin tilaisuuteen. Näitä ei varmaan kovin paljon uran aikana tule, Ylimartimo kertoi tuolloin.

Vastavalmistunut palonainen työskentelee Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa.

Sammutustyöt jatkuvat ainakin kaksi viikkoa

Ljusdalin maastopalo on nyt saatu hallintaan, ja sateiden myötä pelastusmiehet ovat alkaneet liikkua syvemmälle paloalueelle. Sammutustöissä on intensiivinen ja vaarallinen vaihe.

Kun suomalaiset sunnuntai-iltana lähtivät metsästä, ruotsalaiset jatkoivat töitä. Kukaan ei oikein uskalla arvioida, kuinka kauan palojen sammuttamiseen menee. Ainakin vielä kaksi viikkoa, sanoo ruotsalainen pelastusjohtaja maanantaiaamuna.

Apulaispalopäällikkö Ari Virtanen Mikko Ahmajärvi / Yle

Suomalaiset työskentelevät täällä ainakin perjantaihin. Sunnuntaina he hoitivat oman osuutensa, eli rajoittivat palon sinne, minne oli sovittu.

– Kyllä minä olen omaan väkeeni tyytyväinen, apulaispalopäällikkö Ari Virtanen toteaa.

Suomalaisten joukkue on koottu Lapin, Pohjois-Savon ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitosten ryhmistä. Miesten ja naisten mielessä on lähinnä suihku ja punkka.

– Henkilökohtainen huolto, sauna ja syöminen ja valmistautuminen uuteen päivään, Mika Saarenpää toteaa.

Lue lisää:

Pohjoispohjalaiset sammuttajat paiskivat töitä Ruotsin metsäpaloalueilla, uusia työntekijöitä lähdössä paikalle

Suurpedot pakenevat Ruotsin metsäpaloja: karhut ovat lähteneet liikkeelle