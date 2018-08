Helle hellii maaseudun päivittäistavarakauppaa – suosittujen mökkipaikkakuntien ruokamarketit ovat kuluvana kesänä takoneet ennätystulosta

K-kauppias Satu Niemi-Hukkalan kesä on ollut ennätyskiireinen.

K-kauppias Satu Niemi-Hukkalan kesä on ollut ennätyskiireinen.

Kuormanpurkuun on tarvittu lisäväkeä, kun mökkiläiset ovat ostaneet paikoin hyllyt tyhjiksi.

Heinäkuinen torstaiaamu Sysmän keskustassa on asteen pari viileämpi kuin mihin edellisinä viikkoina on totuttu. Keskustaa halkovalla Särkilahdentiellä on vielä aamuyhdeksältä hiljaista, mutta sen varrella olevien markettien ovet käyvät jo tasaiseen tahtiin.

Tahti on kova, kuten heinäkuussa aina. Marketpäällikkö Heli Hoimela Sysmän S-marketista kertoo, että kesäisin asiakasmäärä kaksin- tai kolminkertaistuu talveen verrattuna, mutta kuluva kesä on ollut poikkeuksellisen vilkas.

– Meillä on ollut ihan yhtä juhannusta toukokuun alusta alkaen, kun lämpöiset kelit alkoivat. Siihen asti kun pääkaupunkiseudun koulut alkavat, uskon meillä olevan täällä ihan täysi hulina päällä, Haimela sanoo.

– Tämä kesä on ollut Sysmässä ennätyksellinen, vahvistaa Osuuskauppa Hämeenmaan ryhmäpäällikkö Erja Kaila.

Hän kertoo, että heinäkuussa Sysmän S-marketin myyntiluvut peittoavat Osuuskauppa Hämeenmaan muut kaupat, poislukien hypermarketit.

Heli Hoimelan luotsaama kauppa Sysmässä on heinäkuussa Osuuskauppa Hämeenmaan S-marketeista vilkkain. Yle

– Kauppa käy siellä, missä ihmiset liikkuvat ja näillä säillä se keskittyy maaseutumarketteihin, Kaila toteaa.

Myös Osuuskauppa Keskimaalta kerrotaan, että kauppa keskittyy keskustojen kustannuksella niille alueille, joilla mökkejä on paljon.

Osuuskauppa Suur-Savolla ja Kuopion alueella toimivalla PeeÄssällä onnistunut kesäkausi sen sijaan parantaa alueiden tulosta kokonaisuudesaan. Esimerkiksi Kuopio on Suomen suosituin mökkikunta, jonne tullaan viettämään kesää kauempaakin.

– Kaksinumeroisesta kasvusta puhutaan viime kesään verrattuna, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtaja Juho Riikola.

– Yli kymmenestä prosentin kasvusta puhutaan täälläkin, sanoo market-kaupan johtaja Iiro Siponen Osuuskauppa Suur-Savosta.

Pula osaavasta henkilökunnasta

Palataan Päijät-Hämeeseen ja Sysmään. Särkilahdentien toisella olevan K-marketin ovi käy niin ikään tiuhaan. Kauppias Satu Niemi-Hukkala kertoo, ettei ylitöiltä ole vältytty.

– Viimevuotiseen nähden ollaan mietitty tunnit, ja nyt kun kauppa on käynyt vähän paremmin, ylitöitäkin ollaan jouduttu tekemään. Siinä kymmenen pinnan paremmalla puolella ollaan myynnin kasvun suhteen.

Työtä on ollut niin paljon, että ammattitaitoisesta henkilökunnasta on paikoin ollut pulaa.

Maaseutumarketeissa hyllyjä on saanut täyttää kuluvan kesän aikana ennätystahtiin.

– Välillä se on haaste, kun matkat tänne ovat niin pitkiä. Onneksi meillä on ollut kuitenkin hyviä kesäapulaisia, jotka pystyvät hyllyttämään, mutta tilausten tekemisessä ja kassatyöskentelyssä tarvittaisiin jo sitten vähän enemmän ammattitaitoa, Niemi-Hukkala sanoo.

Perinteiset kesäherkut pitävät pintansa

Sysmän molempien ruokamarkettien päälliköt kertovat, että mökkiläiset keräävät koreihinsa samoja herkkuja vuodesta toiseen. Esimerkiksi paljon puhuttu kasvisruokabuumi ei juuri sysmäläismarketeissa näy.

– Grillattavat makkarat ja lihat, kala ja raakamakkarat, aloittaa K-marketin Niemi-Hukkala luettelon siitä, mitkä ovat kesäkauden suosituimpia tuotteita.

S-marketissakin liha käy kaupaksi, jopa niin hyvin, että heinäkuun alkupuolella joudutiin pari päivää myymään ei-oota.

– Sattui tilanne niin sanotusti kohdilleen. Helteet alkoivat vilkkaimpana lomanaloitusviikonloppuna. Asiakasmäärä pääsi yllättämään meidät täysin, selittää ryhmäpäällikkö Erja Kaila.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Kasviksiakin kuluu: nykyisin hieman monipuolisemmin kuin ennen.

– Nyt varsinkin, kun on satokausi, niin menee vähän erikoisempiakin tuotteita. Esimerkiksi broccolinin käyttöä on yritetty opettaa asiakkaille, S-marketin Haimela kertoo.

Uudet kasviproteiinivalmisteet, kuten Nyhtökaura ja Härkis, ovat nekin löytäneet tiensä maaseutukaupan hyllyille. Niiden menekki on kuitenkin melko pientä.

– Näin kesäaikaan kyllä liikkuu, mutta talvisaikaan aika minimaalista, Hoimela sanoo.