Kiinalaisturistin huippuhetki Saimaalla: Raakaa kalaa suoraan järvestä – ja wasabia päälle

Hämmästyneen näköiset turistit purkautuvat bussista Imatralla. Vuoksi virtaa turistibussin vieressä. 30 kiinalaista on rantautunut Vuoksen varrelle suoraan Helsingistä pääkaupungin hulinasta.

Kiinalaiset ovat tulleet Imatran keskustan lähellä sijaitsevaan kalastuspuistoon. Imatra on yksi kohde ryhmän 13 päivän Pohjoismaiden-kiertueella.

Alkumaljaksi tarjotun kotikaljan jälkeen turistit siirtyvät lounaalle. Tarjolla on lohta, salaattia, perunaa ja riisiä herne-maissi-paprikan kera. Kiinalaiset kaivavat kotimaasta tuodut kananmunat ja maustepullot taskuistaan ja höystävät annosta omilla eväillään.

Kiinalaisturistien löytäminen pieneen kalastuspuistoon on mysteeri.

– Ei ole tietoa kenen kautta kiinalainen matkatoimisto on meidät löytänyt, sanoo yrittäjä Toni Kainulainen Vuoksen kalastuspuistosta.

Kiinalaisia ollut vielä vähän Saimaan rannoilla

Tähän mennessä kiinalaisia on käynyt vielä harvakseen Saimaan rannoilla Etelä-Karjalassa.

– Marginaaliryhmähän kiinalaiset vielä ovat, mutta enenevissä määrin heitä alkaa täällä käydä, kertoo yrittäjä Toni Kainulainen Vuoksen kalastuspuistosta Imatralta.

Saimaata on markkinoitu Kiinassa viimeisen parin vuoden ajan ja erilaisia sopimuksia matkapakettien myynnistä kiinalaisille on sovittu. Nyt tulostakin alkaa näkyä.

Imatralaisessa kalastuspuistossa vierailee tällä lomakaudella nelisensataa kiinalaista eli kaikkiaan 12 turistibussillista. Lappeenrantalaisessa hotelli Lappeessa puolestaan on yöpynyt satoja korealaisturisteja kesän aikana.

Mikko Savolainen / Yle

Kiinalainen Tan Jie on ensimmäistä kertaa Suomessa. Vierailu on lyhyt, sillä kiertomatkalla Suomessa vietetään kolme päivää. Suurimman vaikutuksen kiinalaisnaiseen on tehnyt suomalainen luonto ja lämpö.

– Olen vaikuttunut näkemästäni. Puut, kukat ja auringonpaiste ovat niin kaunista, kehuu Tan Jie.

Suomen talvi ei kiinalaisturistia houkuttele.

– En voisi kuvitellakaan. Se kylmyyshän menee luihin asti, naurahtaa Tan Jie.

Soutaminen laukaisee kamerat laulamaan

Rannassa turistit astelevat varovasti soutuveneeseen, kännykät kuvaavat eksoottista tapahtumaa. Hapuileva soutaminen alkaa. Airot eivät uppoa syvälle veteen, vaan huopaavat sievästi vedenpintaa.

– Kyllä me pyrimme neuvomaan, että älkää menkö Vuoksen virtaan. Se aiheuttaa meille aina lisää päänvaivaa, kun turisteja pitää käydä hinaamassa virrasta pois, naurahtaa yrittäjä Toni Kainulainen.

Tällä kertaa ketään ei tarvitse hinata rantaan. Kaikki turistit pääsevät omin avuin naurun saattelemana soutaen rantaan. Kiinalainen turistiopas napsii ryhmästään kuvia. Kuvissa komeilee nauraa hekottavia kiinalaisia, jotka yrittävät soutaa.

– Huopaamiseksihan homma usein menee, nauraa Toni Kainulainen.

Kiinalaisille annettiin alkumaljaksi kotikaljaa. Mikko Savolainen / Yle

Lohta suoraan suuhun altaasta

Kalastuspuistoon kuuluu lisäksi leirintäalue, ravintola, sauna ja uimaranta. Lisäksi ravintolan edustalla on allas, josta voi onkia lohia. Tällä kertaa isäntä kaivaa haavin lohen nostoa varten, koska matkailijat tahtovat mennä villiin luontoon onkimaan.

Kiinalaisten kalastuspuistoretken yksi ohjelmanumero on tuoreen kalan syöminen.

– Siitähän kiinalainen on erikoinen, että hän haluaa maistaa kalaa ihan tuoreeltaan, suoraan altaasta, kertoo Toni Kainulainen.

Kainulainen alkaa perata kalaa, ja turistit tulevat ihmettelemään lohen sykkivää sydäntä kalastuspuiston isännän kädessä.

Kalankäsittelynäytös kerää kaikki matkailijat pöydän ympärille. Alkaa kovaääninen puheen sorina, josta ymmärtää wasabin ja soijan tarpeen. Niitä pitää löytyä aina kaapista kiinalaisten tullessa vierailulle. Ei kulu kuin muutama minuutti, niin kaksi lohta on maisteltu tuoreeltaan wasabin ja soijan kera.

Kiinalaiset kerääntyvät maistelemaan juuri nostettua lohta. Lohen kyytipoikana on wasabia ja soijaa. Mikko Savolainen / Yle

Metsä saa kiinalaiset laulamaan

Kalastuksen ja soutamisen jälkeen kiinalaisryhmä suuntaa kuuntelemaan suomalaisen metsän hiljaisuutta Tiuruniemeen Lappeenrantaan.

– Kiinalaiset ovat ihastuksissaan suomalaismetsissä. Moni ei ole saanut hengittää puhdasta ilmaa vuosikausiin savusumujen takia. He puhkeavat laulamaan, kun kävelevät metsässä. Se on huimaa, kertoo turistiopas Riitta Mustonen.

Heinäkuinen metsäretki on erityinen, koska turistit pääsemään keräämään mustikoita ja maistelemaan metsänantimia suoraan mättäältä.

– Usein kiinalaiset kysyvät, että kuka mustikat on viljellyt metsään. Kerron heille, että kyllä ne ihan itsekseen täällä kasvaa, naurahtaa Mustonen.

Ilta päättyy saunoen ja grillaten

Turistit innostuvat heittämään tikkaa kalastuspuistossa. Yhden löytäessä tikanheittopaikan, paikalle tulee lisää porukkaa. Heitto alkaa sujua ja naiset korkeissa koroissaan sipsuttavat hakemaan tikkoja taulusta. Ja uusi kierros alkaa.

Retkipäivä Imatralla päättyy saunomiseen ja makkaran syömiseen.

– Kyllä kiinalaiset tykkäävät saunasta, jos he sinne uskaltavat mennä, sanoo kalastuspuiston yrittäjä Toni Kainulainen.

Kuusi tuntia on kulunut päiväretkellä Imatralla. Isäntä huoahtaa kiireisen päivän jälkeen. Kiinalaiset suuntaavat paikalliseen kylpylään yöksi ja lähtevät aamulla kotimatkalle Kiinaan.