Venäläinen nainen ikuistaa Sortavalan suomalaista historiaa rakennusten seiniin – "Nämä ihmiset tekivät paljon kaupungin hyväksi"

Venäjän Karjalassa sijaitsevaa Sortavalaa on sanottu suomalaisen arkkitehtuurin ulkomuseoksi.

Osa suomalaistaloista on vuosien varrella maalattu hätkähdyttävän väriseksi. Tästä on esimerkkinä jugendtyylinen Kansallis-Osake-Pankin kivitalo, jonka Eliel Saarisen piirsi vuonna 1905. Rakennus on ollut välillä vaaleanpunainen, mutta nykyisin talon alaosa on vaihteeksi keltainen.

Uno Ullbergin suunnittelemassa Pohjoismaiden Yhdyspankin rakennuksessa toimii nykyisin postipankki. Rakennuksen taustalla ovat vuonna 1888 valmistunut paloasema ja Eliel Saarisen piirtämä Kansallis-Osake-Pankin rakennus. Heikki Haapalainen / Yle

Nyt Sortavalan taloja maalataan taas, tosin tällä kertaa taiteilijan pensselillä. Ajatuksena on esitellä kaupungin suomalaista historiaa seinämaalauksien avulla.

"Winter oli hyvä ihminen"

Yksi seinän päätyyn kasvokuvansa saaneista on Gustav Winter, joka aikoinaan toimi kaupungin yleisen sairaalan ylilääkärinä.

Maalauksen tehneen 33-vuotiaan taiteilijan Olga Kvashinan mukaan Winter oli hyvä ihminen, joka teki eläessään paljon kaupungin hyväksi.

– Kunnioitamme ja kiitämme häntä tällä tavalla niistä hyvistä asioista, joita hän on tehnyt.

Olga Kvashina on tehnyt kolme seinämaalausta, jotka kertovat Sortavalan historiasta. Heikki Haapalainen / Yle

Winterin kuva on useita metrejä korkea, mikä Kvashinan mukaan oli haastavaa. Teos on osa maalausten sarjaa, jonka kustannukset on katettu joukkorahoituksella.

Houkuttelevatko seinämaalaukset matkailijoita?

Kvashinan toinen maalaus esittää Sortavalan kaupungin erilaisia sinettejä ja vaakunoita Ruotsin, Venäjän ja Suomen valtakausilla.

Teoksen nähdäkseen on mentävä pihalle, jonka varrella on Venäjän valtionsyyttäjän paikallistoimisto.

Sortavalan kaupungin vanhoja sinettejä ja vaakunoita kuvaava seinämaalaus on ainoa, joka on herättänyt jonkinlaista kritiikkiä. Heikki Haapalainen / Yle

Sortavalan vanhan rautakaupan pihalta puolestaan löytyy kuva rakennuksen suomalaisesta suunnittelijasta, arkkitehti Uno Ullbergista. Sortavalan piirihallinnon apulaiskulttuurijohtajan Jekaterina Kulijevan mukaan ideana on tuoda esille kaupungin suomalaista historiaa.

– Tavoitteena on tehdä kaupungista houkutteleva, saada Sortavalaan matkailijoita ja kertoa nuorille kaupungin mielenkiintoisesta historiasta.

Maalauksissa mukana QR-koodi

Jokaiseen seinämaalaukseen on liitetty QR-koodi, jota skannaamalla kustakin kohteesta pääsee hakemaan lisää tietoa internetistä.

– Toivon, että nuoret ovat ylpeitä, että nämä ihmiset elivät täällä ja tekivät paljon kaupungin hyväksi, Kulijeva sanoo.

Jekaterina Kulijeva toivoo, että sortavalalaisnuoret voisivat olla ylpeitä kaupunkinsa suomalaisesta historiasta. Heikki Haapalainen / Yle

Uno Ullberg suunnitteli Sortavalaan kaikkiaan kahdeksan rakennusta, joista Olga Kvashina on ottanut tekemäänsä seinämaalaukseen mukaan kolme. Kyseessä ovat Sortavalan rautakauppa, Pohjoismaiden Yhdyspankin konttori ja Suomen Pankin haarakonttori.

Kaksi rakennusta on tavallaan yhä alkuperäisessä käytössä: Yhdyspankin talossa toimii nykyisin Venäjän postipankki, kun taas Suomen Pankin entistä pankkiholvia hallinnoi Venäjän valtionpankki.

Suomen Pankin entisessä haarakonttorissa toimii nykyisin Venäjän valtionpakkki. Pankin alkuperäiset nimikirjaimet ovat yhä näkyvissä pääportaikon koristelussa. Heikki Haapalainen / Yle

Pohdinnassa myös Sortavalan neuvostohistoria

Jekaterina Kulijevan mukaan maalaushanke alkoi Sortavalan suomalaisesta historiasta, sillä kaupunki alkoi kukoistaa Suomen kaudella. Nyt hän miettii hankkeen laajentamista.

– Pitäisi kertoa myös kaupungin Neuvostoliiton aikaisesta historiasta.

Sortavalan yksi tunnetuimpia taloja on Seurahuone, joka sai nykyisen ulkoasunsa juuri ennen talvisotaa. Heikki Haapalainen / Yle

Onko tarkoitus siis täyttää Sortavala seinämaalauksilla? Kulijevan mielestä maalausten pitää sulautua kaupungin arkkitehtuuriin, eikä asiassa pidä liioitella.

– Kolme tai neljä kuvaa olisi tarpeeksi, hän tyynnyttelee.