Huumehelvetistään tilittävä tubettaja Kokemusten summa rikkoo ennakkoluuloja: ”Voi vetää puku päällä ja olla narkkari”

Miehen kasvoja peittää valkoinen kommandopipo ja aurinkolasit. Näky on vähän huvittava, mutta asia ei. Hän tilittää kameralle.

”Tää oli tosi paha keissi. Menin ostamaan kaverilta alfa-pvp:tä (siirryt toiseen palveluun), siitä menee tosi sekaisin. Vedin sitä suonensisäisesti muutaman annoksen, ja jonkun ajan päästä kaulani turposi helvetisti. Olin ihan sekaisin. Kaveri soitti mutsilleni, ja se veit mut sairaalaan – jouduin tiputukseen ja tulehdusarvot olivat tosi korkealla. Se oli ollut rotanmyrkkyä, mitä siinä aineessa oli ollut. Älkää ikinä kokeilko sitä.”

Tiliä tekevä mies on tubettaja Kokemusten summa. YouTube-kanavan (siirryt toiseen palveluun)tietoja osiossa lukee vain: Oon 23-vuotias päihdekuntoutuja. Aloitin tekemään videoita omasta kokemuksesta päihteistä ja rikollisuudesta.

Kokemusten summan ensimmäinen video Minä ja huumeet (siirryt toiseen palveluun)keräsi yli 90 000 näyttökertaa. Perästä on seurannut videoita, joissa avaudutaan muun muassa huumeiden vaikutuksesta ihmissuhteisiin, huumepsykooseista ja narkomaanin haaveista.

Kokemusten summa on noussut useamman kerran Suomen YouTuben trendaavimpien videoiden listalle. Hän on saanut reilussa kahdessa kuukaudessa yli 13 000 seuraajaa. Mikä sen selittää?

– Suomessa ei ole tällaisia YouTube-kanavia, joissa kerrotaan rehellisesti huumeidenkäytöstä. Suomessa huumevalistus on pelottelua ja uhkakuvien maalaamista. Tai ainakin minusta se tuntuu siltä. Ajattelin, että olisi siistiä ryhtyä kertomaan asioista niin kuin ne ovat ja oman kokemuksen kautta. Moni ei tiedä, millainen se maailma on.

Sairaalareissuja ei ole kiva muistella

Kanavallaan Kokemusten summa lupaa kertoa avoimesti kaiken. Tai siis lähes kaiken. Hän ei esimerkiksi kerro, miten lääkäreiltä saa ylipuhuttua lääkkeitä tai miten internetistä saa helpoiten ostettua huumeita.

– En halua tehdä oppaita. Kanavan tarkoitus ei ole, että ihmiset kokeilisivat huumeita. Päin vastoin.

Kokemusten summa on nykyään kuivilla. Hän asuu keskisuuren suomalaiskaupungin keskustassa. Kaksio on siisti ja viihtyisä. Näkymä ulos on silmiä hivelevä. Miksi hän ei suostu paljastamaan kasvojaan YouTuben maailmassa, jossa avoimuus, ainakin näennäinen, on elinehto?

– Käytän naamaria, koska olen joutunut kantamaan käyttäjän leimaa monta vuotta. Se ei ole kiva leima kantaa. Jos otan maskin pois, se voi vaikuttaa työmahdollisuuksiin. Jos työnantaja näkisi ensimmäisenä videon, jossa puhutaan rikoksista ja huumeista, ei minua varmasti palkattaisi.

Kesällä kaupunkia vaihtanut Kokemusten summa on ristiriitainen mies. Yhtäältä hän on halunnut aloittaa puhtaalta pöydältä, toisaalta hän tekee viikoittain videoita, joissa hän kertoo aina vain yksityiskohtaisemmin huume-elämästään.

– Ei ole kiva miettiä hetkiä, kun on herännyt sairaalasta myrkytyksen vuoksi ja käynyt lähellä kuolemaa. Aina sitä ei tekisi mieli tehdä, kun ne asiat ovat takanapäin. Sitten tulee hyvä fiilis, kun asiat on saanut purettua. Se on terapiaa. Se auttaa minua ja toivottavasti muita.

Videoissa, kuten nyt haastattelutilanteessa, hän on näennäisen hermostunut, mutta samaan aikaan lähestyttävä. Lukujen valossa se tuntuu vetoavan ihmisiin.

– Minun on tarkoitus näyttää, että olen tavallinen ihminen. En halua tarkoituksella leikata liikaa videoitani. Jännitän niissä edelleen, ja välillä kamerakin tippuu jalustalta. Se on aitoa.

”Olin kiltti poika”

23-vuotiaaksi hän on kokenut paljon. Sairaalareissut ovat tulleet tutuiksi, ja välit läheisiin ovat käyneet lähellä katkeamispistettä. Rikostuomioita on tullut useampi: rattijuopumuksista, murtovarkauksista ja huumausainerikoksista.

Kotonaan hän vaikuttaa kuitenkin aidon liikuttuneelta kertoessaan esimerkiksi perheestään tai siitä, millainen mies naamarin takaa todella löytyy.

– Olen hyvästä perheestä ja hyvistä lähtökohdista. Äitini on lääkäri ja isäni yrittäjä. Luottamus meillä ei kuitenkaan ole samalla tasolla, eikä ole vielä pitkään aikaan.

– Olen ehkä ollut liian kiltti ja haluamalla olla kaikkien kaveri ajautunut vääriin piireihin.

Tubettaminen jatkuu. Jatkossa Kokemusten summa aikoo muun muassa tehdä videoita, jotka käsittelevät yhtä huumetta kerrallaan.

Kanavalle on myös luvassa arkisempia aiheita. Esimerkiksi käyttäjien pyytämä ”nistipata”-video on tulossa. Nistipadalla viitataan makaronia ja jauhelihaa yhdistävään helppoon arkiruokaan.

Nyt mies on kuitenkin tyytyväinen aikaansaannoksiinsa.

– Olen kiitollinen, että saan elää tavallista elämää ja saan istua tässä tänään. Hengissä.

