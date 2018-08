Nuorten työtilanne muuttuu nopeasti Euroopassa – jo kolmasosa brittinuorista elää keikkatyöllä

Teoriassa polkupyörälähetti Alan Gillingwater pitää työstään. Hän nauttii pyöräilystä ja liikenteen seassa puikkelehtimisesta, jopa ruuhkaisessa Lontoossa. Mutta vain teoriassa.

Gillingwater saa työnsä erilaisten kännykkäsovellusten kautta keikka kerrallaan satunnaisiin aikoihin. Töitä täytyy tehdä kun niitä on: lounasaikaan, iltaisin, viikonloppuisin.

Silti joustava työnteko sopii Gillingwaterille, sillä hänen päätavoitteensa on näyttelijän ura. Monelle muulle esimerkiksi Deliveroo -ruokalähetysten kuljettaminen tai Uber-taksin ajaminen on täysipäiväistä työtä ja ainoa tapa työllistyä.

Gillingwaterin kaltaisia niin kutsutun "sovellustalouden" työntekijöitä on Euroopassa yhä enemmän. Erityisesti Britanniassa kännykän hälytysäänistä on tullut työpäivää rytmittävä komentoääni yhä useammalle nuorelle aikuiselle.

Britanniassa alle 30-vuotiaista jo noin kolmannes saa elantonsa keikkataloudesta, jonka yleistymistä kännykkäsovellukset ovat kiihdyttäneet. Kaikista työntekijöistä noin 15 prosenttia on niin kutsuttuja itsensätyöllistäjiä.

Lisää suojelua vai enemmän vapautta?

Britannia on totta kai vain yksi muiden joukossa.

EU-tasolla itsensätyöllistäjiä oli vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun) kaikista työtä tekevistä 14 prosenttia. Vakituisissa mutta osa-aikaisissa työsuhteissa oli 13 prosenttia työntekijöistä.

Nuorten, 20–30-vuotiaiden epävarmoissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrä oli kaksinkertainen verrattuna muihin ikäryhmiin.

– Nuorten tekemän väliaikaisen työnteon lisääntyminen on hyvin pitäaikainen trendi, joka on alkanut jo 1990-luvulla. Nyt monissa maissa kaikki uudet nuorille suunnatut työpaikat ovat jossain muodossa väliaikaisia, sanoo Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tutkija Niall O’Higgins.

Keväällä myös EU-komissio havahtui keikkatyön yleistymiseen. Komissio julkaisi maaliskuussa työntekijöiden minimioikeuksiin liittyvän ehdotuksen (siirryt toiseen palveluun), jossa myös keikkatyöläisille vaaditaan oikeutta esimerkiksi äitiyslomaan ja sairauspäivärahaan.

Komissio muistuttaa ehdotuksessaan, että uudet innovatiiviset yritykset vaativat entistä enemmän joustavaa työvoimaa talouden muuttuessa. Esimerkiksi palvelusektorin yrityksiin kohdistuu uusia vaatimuksia, jotka vaativat muun muassa sesonkiaikojen joustavamman huomioinnin, jotta yrittäminen olisi kannattavaa.

Komission mukaan uudentyyppiset työsuhteet vaativat myös sosiaaliturvan sääntelyn muutoksia. Työntekijän asema määrittyy vielä pitkälti sen mukaan, miten työsopimus määritellään.

Todellisuuden vakityö

Monet keikkatyöläiset määritellään itsensätyöllistäjiksi, vaikkeivat sitä olekaan, tutkija Niall O’Higginsin muistuttaa. Polkupyörälähetti Alan Gillingwater on samaa mieltä.

Käytännössä Britanniassa keikkatyöhön kuuluu se, että kuljetuspalveluiden kaltaiset sovellukset pyrkivät esiintymään vain työnvälittäjinä ja mediayhtiöinä, joille työntekijöiden oikeudet eivät kuulu.

– Monet tekevät yli 40 tuntia töitä viikossa näiden sovellusten kautta. Heillä pitäisi olla samat oikeudet kuin tavallisillakin työntekijöillä, polkupyörälähetti Alan Gillingwater sanoo.

– Teknologian kehittyessä jotkut haluavat työskennellä joustavammalla tavalla. Mutta nyt työntekijöiden oikeudet halutaan poistaa täysin.

Samalla oikeuksien penääminen on retuperällä. Vain vajaa neljännes Britannian työtä tekevästä väestöstä kuuluu ammattiliittoihin. Nuorista 25–34-vuotiaista työllisistä liittoihin kuuluu vain 13%. Tätä nuorempien parissa osuus putoaa 9 prosenttiin.

ILO:n O’Higgins arvioi, että kaiken kaikkiaan EU-maissa noin kolmannes nuorista kuuluu ammattiliittoihin, kun vanhemmista työntekijöistä noin 70 prosenttia kuuluu liittoon.

Osittain syynä on se, että nuoret aikuiset ovat vasta siirtyneet työelämään. Toinen selittävä tekijä on silpputyö. Asia on kuitenkin muuttumassa, ainakin Britanniassa.

Työntekijät vastaan Uber, 1-0

Britanniassa perustettiin vuonna 2012 itsenäisten työntekijöiden liitto IWGB vailla vakituista työsuhdetta olevien työntekijöiden tueksi. Valtaosa sen jäsenistä on matalapalkka-alolla ja monet keikkatyöläisiä.

– Epävarma keikkatyö yleistyy jatkuvasti. Samalla näen merkkejä paremmasta, sillä työntekijät ovat alkaneet jälleen organisoitua, itsenäisten työntekijöiden liitto IWGB:n osastosihteeri Danny Millum sanoo.

Itsenäisten työntekijöiden liiton Danny Millum puolustaa niitä työntekijöitä, joilla ei ole vakituista työsuhdetta. Pasi Myöhänen

Britanniassa taksiyhtiö Uber saattaa pian joutua muuttamaan työehtojaan IWGB-liiton tukemien oikeustoimien vuoksi. Brittiläiset tuomioistuimet katsovat, että yhtiön pitäisi kohdella kuskeja työntekijöinä, joille kuuluu niin minimipalkka kuin sairaus- ja lomakorvaukset.

Uber on valittanut päätöksestä. Taistelu tuskin jää viimeiseksi – Britanniassa tai muuallakaan Euroopassa.