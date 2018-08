Jäikö tissuttelu päälle kesälomalla? 7+1 vinkkiä, joilla alkoholinkäytön saa kuriin

Huurteinen olut saunan jälkeen. Lasi kylmää valkoviiniä ruoan kanssa. Kesähelteillä tulee helposti naukkailtua alkoholijuomia monta kertaa päivässä.

Kesäloman loppuessa alkoholin naukkailua voi olla vaikea lopettaa. Pyysimme kahdelta asiantuntijalta vinkkejä, miten lomatissuttelun saa kuriin.

Kuinka paljon alkoholia on liikaa?

A-Klinikka Oy:n johtavan ylilääkärin Kaarlo Simojoen mukaan omaa alkoholin käyttöä kannattaa aina verrata omaan lähtötasoon. Jos on tottunut juomaan lasin viiniä ruoan kanssa kerran viikossa ja lomalla alkaakin juoda lasin viiniä joka päivä, alkoholinkulutus nousee satoja prosentteja.

Alkoholin riskirajat Korkean riskin taso Naisilla 12–16 annosta viikossa Miehillä 23–24 annosta viikossa Kohtalaisen riskin taso Naisilla 7 annosta viikossa Miehillä 14 annosta viikossa Lähde: Käypä hoito -suositus

Simojoen mukaan naisilla jo kuusi annosta viikossa aiheuttaa sen, että maksa-arvot lähtevät nousuun. Hän huomauttaa, että alkoholin kulutuksen riskirajat on määritelty terveille, normaalipainoisille kolmikymppisille, jotka liikkuvat eivätkä tupakoi.

Työpaikoilla ehkäisevää päihdekoulutusta antava Ehyt ry:n kouluttaja Timo Nerkko pitää muutamaa iltaa viikossa maksimina alkoholin nauttimiselle.

– Jokapäiväinen alkoholinkäyttö on liikaa, koska silloin keho ei lepää yhtään. Jos meillä on joka päivä alkoholia veressä, silloin meidän maksa on koko ajan töissä poistamassa meistä haitallisia aineita, Nerkko selittää.

Minkälaisia ongelmia tissuttelu aiheuttaa?

Simojoen mukaan jo kaksi annosta alkoholia päivässä heikentää unenlaatua. Vaikutus on sitä suurempi mitä lähempänä iltaa ne nautitaan. Unen heikkenemisen myötä myös palautuminen kärsii eikä kesäloma välttämättä tuo elimistölle toivottua palautumista.

Alkoholi voi vaikuttaa myös mielialaan.

– Jos juot kuukauden ja sinulla on alttiutta alakuloisuuteen tai on taustalla ollut joku masennusjakso, se saattaa laukaista sen, että mieliala lähtee laskuun, Simojoki varoittaa.

Tapaturmariski kasvaa alkoholin käytön myötä.

– Pienikin hiprakka saattaa joskus saunapolulla muuttaa kivet liukkaiksi, Simojoki varoittaa.

Alkoholia nauttiessa kannattaa muistaa, että alkoholi itsessään sisältää aika paljon kaloreita.

– Alkoholi saattaa myös lisätä epäterveellisen ruoan himoa ja halua. Kesäloman jälkeen voi huomata että vyötäröllä onkin muutama kilo lisää, Simojoki muistuttaa.

Alkoholilla on myös paljon erilaisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa, Simojoki muistuttaa. Tämä voi haitata esimerkiksi diabeteksen tai verenpainetaudin hoitotasapainoa. Lisäksi kuumalla kelillä alkoholi voi aiheuttaa nestehukkaa, koska se on diureetti.

Milloin alkoholin käytöstä pitää huolestua?

Simojoki luettelee kolme keskeistä merkkiä, joiden pitäisi herättää huomaamaan, että alkoholin käyttö alkaa riistäytyä käsistä.

Ensimmäinen merkki on se, että jos on esimerkiksi päättänyt olla juomatta viiniä päivällisen kanssa, pullo aukeaa silti ikään kuin huomaamatta. Silloin pitäisi alkaa miettiä, että hetkinen, oma päätös ei pitänytkään.

Toinen merkki on, että juomia menee kovempaa vauhtia kuin oli suunnitellut. Jos oli ajatellut, että juomat riittäisivät seuraavaan viikkoon, mutta ne loppuvatkin jo torstaina.

Kolmas merkki on se, että asioita jää hoitamatta alkoholin takia. Jos on luvannut tehdä jotain muuta, mutta meneekin mieluummin terassille.

Simo Pitkänen / Yle

Näillä vinkeillä saat lomatissuttelun aisoihin:

1 Pidä juomapäiväkirjaa

Oman alkoholinkäytön alaspäin kanttiin arvioiminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Juomapäiväkirjaa voi pitää yksinkertaisesti vetämällä viivoja ruutuvihkoon. Sen jälkeen täytyy tehdä päätös, kuinka paljon alkoholinkäyttöä haluaa vähentää. Jos ei ole varsinaista tavoitetta, on helppoa lipsua. Älypuhelimiin on myös olemassa sovelluksia, joiden avulla voi seurata alkoholinkäyttöään.

2 Suunnittele juomisesi

Osta kaupasta vain sen verran alkoholia, että se riittää koko viikoksi seuraavaan kauppareissuun asti. Pidä kiinni päätöksestäsi, äläkä lähde hakemaan lisää. Päätös kannattaa tehdä yhdessä puolison tai kavereiden kanssa. Näin muut voivat muistuttaa siitä, jos itseä alkaakin houkuttaa lähteä hakemaan lisää juomia.

3 Vähennä pikku hiljaa

Jos alkoholinkäyttö on runsaamman puoleista, sitä kannattaa vähentää pikku hiljaa. Jos on esimerkiksi tottunut siihen, että lomalla juodaan alkoholia sekä lounaalla että päivällisellä, kannattaa jättää ensin alkoholi pois toiselta aterioista. Jos päättää, että esimerkiksi lounaalla ei juoda, siinä lähtee jo puolet pois.

4 Vaihda olut alkoholittomaan ja täytä jääkaappi vissyllä

Monelle oluen juominen on tapa. Kyse ei välttämättä ole riippuvuudesta. Olut kannattaakin vaihtaa alkoholittomaan, jos tekee kovasti mieli juoda jotain ja tehdä tuttua käsiliikettä. Voit myös täyttää jääkaapin tai kylmäkellarin vissyllä oluen ja siiderin sijaan. Kun sitten tulee halu juoda, siellä onkin vain vissyä odottamassa.

Paula Pihlava / Yle

5 Muuta oman elämäsi käytäntöjä

On hyvä miettiä valmiiksi muuta tekemistä juomisen sijaan. Kannattaa lisätä liikuntaa ja sellaista tekemistä, jossa on pakko käyttää jalkoja ja käsiä. Sen sijaan esimerkiksi nojatuolissa istuessa ja lukiessa tulee helposti siemailtua samalla alkoholia

6 Ota joku avuksesi

Heikkoja hetkiä tulee aina. Sovi jonkun kanssa, että hän auttaa ja tukee sinua, jos tarpeen. On hyvä olla joku henkilö, joka auttaa ja tukee ilman syyllistämistä. Vertaistuki on aina hyödyllistä.

7 Sovi itsellesi pakkomeno ennen töiden alkua

Jos töihin täytyy mennä maanantaina, kannattaa sopia jo hyvissä ajoin edelliselle viikolle jokin sellainen pakkotekeminen, jossa ei saa missään nimessä olla mukana alkoholia. Silloin on pakko lopettaa juominen jo useampaa päivää ennen töihin menoa. Tällainen pakkomeno voi olla vaikka visiitti anopin luo autolla edellisen viikon torstaina tai lapsenlapsien ottaminen hoitoon viikonlopuksi ennen töiden alkua.

+ 1 Hae ammattiapua

Jos lopettaminen tuntuu todella vaikealta, siitä tulee vierotusoireita tai jos alkoholi pyörii mielessä koko ajan, kannattaa juomiseen hakea apua ammattilaisilta. Katkaisuhoitoa tai muuta apua voi kysellä esimerkiksi oman kunnan lähimmästä terveyskeskuksesta tai työterveydestä.

Vinkkejä antoivat A-Klinikka Oy:n johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki ja Ehkäisevän päihdetyön Ehyt Ry:n kouluttaja Timo Nerkko.