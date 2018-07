Muhiiko hallituksessa uusi alkoholikiista? – EU:lle toimitetussa lakiluonnoksessa etämyynti kiellettäisiin yli 2,8-prosenttisilta alkoholijuomilta

Alkoholin etämyyntiin liittyvä tilanne on tällä hetkellä epäselvä.

Alkoholin etämyyntiin liittyvä tilanne on tällä hetkellä epäselvä. Paula Tiessalo / Yle

Uudesta alkoholilaista päätettiin viime joulukuussa, mutta vääntö alkoholin myynnistä ja sen suitsimisesta ei suinkaan ole ohitse.

Seuraava poliittinen kiista saattaa kehkeytyä alkusyksystä alkoholin etämyynnistä. Tuore laki jäi etämyynnin osalta tarkoituksella epäselväksi, sillä hallituspuolueet olivat keskenään erimielisiä asiasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yritti vastata epäselvyyteen huhtikuussa. Ministeriön asettama työryhmä esitti tuolloin (siirryt toiseen palveluun), että yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien etämyynti kiellettäisiin selkeästi laissa.

Ministeriöstä on kuitenkin toimitettu EU-komissiolle heinäkuussa entistä tiukempi lakiluonnos (siirryt toiseen palveluun). Siinä etämyynti kiellettäisiin jopa yli 2,8-prosenttisilta juomilta.

Mikäli luonnos muuttuisi laiksi, voisi käytännössä vain ykkösolutta ostaa etämyynnistä. Muu ulkomaan myynti olisi mahdollista Alkon kautta.

Nykytilan mukainen tarkennus vai tiukennus lainsäädäntöön?

Kokoomuksen riveissä alkoholilainsäädäntöä halutaan höllentää ja myös etämyynti sallia. Puolueen puoluekokous otti asiaan kantaa viimeksi kesäkuussa (siirryt toiseen palveluun).

Keskusta puolestaan haluaa suitsia etämyyntiä. Alkoholilainsäädäntö on hallituksessa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) vastuulla.

Tämänhetkinen epäselvyys on aiheuttanut erilaisia tulkintoja siitä, onko alkoholijuomien etämyynti sallittua vai ei. STM:n tulkinnan mukaan etämyynti ei ole sallittua, ja ministeriön esitys ainoastaan selkiyttäisi nykytilaa.

Kokoomuksesta taas on tulkittu, ettei Suomen laki nykyisellään kiellä etämyyntiä. Siten lain muuttaminen ei tarkoittaisi nykytilan vakiinnuttamista – vaan tiukentamista.

– Sosiaali- ja terveysministeriön hanke etämyynnin kieltämiseksi on silkkaa ihmisten halveksuntaa ja viranomaisröyhkeyttä. Etämyynti on ollut Suomen lakien mukaan sallittua koko EU-jäsenyyden ajan. Näin on jopa sosiaali- ja terveysministeriö itse viestinyt EU-komission suuntaan vielä 2000-luvun alkuvuosina, kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.) toteaa lähettämässään tiedotteessa.

"Kyseessä ei ole poliittinen toimenpide"

Etämyyntiä koskeva lakiluonnos on toimitettu heinäkuun alussa EU-komissiolle ilmoitus- eli notifikaatiomenettelyyn. Komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopivaa EU-oikeuden kanssa, sillä etämyynnin kieltäminen rajoittaa alkoholin myyntiin liittyvää kilpailua.

Sosiaali- ja terveysministeri Saarikon esikunnasta kerrotaan Ylelle, ettei menettely ole "poliittinen toimenpide". Tarkoituksena on saada nyt EU:lta vastaus tiukimpaan mahdolliseen kantaan, jotta eduskunnan mahdollisesti myöhemmin hyväksymää lakimuutosta ei tarvitsisi notifioida uudelleen.

Luonnoksessa on otettu huomioon myös korkeimman oikeuden tuore päätös (siirryt toiseen palveluun).

– Tämä on ainoastaan järkevää valmistelua, ministerin erityisavustaja Elina Das Bhowmik sanoo.

Das Bhowmik ei vahvista vielä sitä, ajavatko ministeri Saarikko ja keskusta tätä tiukinta mahdollista rajaa myös lainsäädäntöön. Lakiluonnos annetaan ministeriöstä eteenpäin alkusyksystä.

Juttua on päivitetty klo 16:43 Jaana Pelkosen (kok.) kommentilla.